Çocuğunuzun İngilizcesinde Fark Yaratmak İçin Sadece 60 Dakikaya İhtiyacınız Var!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesini desteklemek istiyor ama buna nasıl zaman ayıracağınızı bilemiyor musunuz?
Dünya genelinde görev yapan 347 İngilizce öğretmeninin deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığımız bu listede, evde çocuklarınızın dil gelişimine nasıl doğru şekilde destek olabileceğinizi derledik!
Kahvaltı masasını mini bir İngilizce sohbetine dönüştürün.
Cevabı bilmiyorsa hemen söylemeyin!
İngilizce pratiğine sıfırdan konu bulmayın, sevdiği şeyden başlayın.
"Altın Çağ" olan 6-9 yaş arasını iyi değerlendirin.
Yapay zekayı destekleyici bir araç olarak kullanın.
Süre değil, süreklilik önemli!
Çocuğunuzun İngilizce öğrenme yolculuğunda küçük adımları hafife almayın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video