Çocuğunuzun İngilizcesinde Fark Yaratmak İçin Sadece 60 Dakikaya İhtiyacınız Var!

İşte tam da bu anlayışla hareket eden Novakid, çocukların sıkılmadan ve odaklarını kaybetmeden öğrenmesini sağlamak için derslerini özellikle 25 dakika ile sınırlandırıyor. Hikaye tabanlı, oyunlaştırılmış ve Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) ile uyumlu müfredatında yeni kelimeler jestler ve oyunlarla eşleştiriliyor.

Böylece çocuklar, ana dili İngilizce olan 3.700'den fazla öğretmenden biriyle çeviriye hiç ihtiyaç duymadan, ilk dakikadan itibaren gerçek bir insanla İngilizce konuşuyor. Ders aralarında pratik için AI Tutor aracını sunan platform, anne babaların gelişim takibini kolayca yapabilmesi için de düzenli ilerleme raporları sağlayan özel bir uygulama sunuyor.

Türkiye'deki aktif öğrenci sayısını geçen yıl %42 artıran ve 2025 yılında 1,6 milyonu aşan ders sayısıyla Türkiye’yi dünyadaki en büyük pazarı haline getiren Novakid ile tanışmak ve çocuğunuzun İngilizce özgüvenini artırmak için hemen platformu inceleyebilirsiniz!