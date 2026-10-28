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Çocuğunuzun İngilizcesinde Fark Yaratmak İçin Sadece 60 Dakikaya İhtiyacınız Var!

Çocuğunuzun İngilizcesinde Fark Yaratmak İçin Sadece 60 Dakikaya İhtiyacınız Var!

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Onedio Content - Onedio Editörü
28.10.2026 - 13:23
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Çocuğunuzun İngilizce öğrenmesini desteklemek istiyor ama buna nasıl zaman ayıracağınızı bilemiyor musunuz? 

Dünya genelinde görev yapan 347 İngilizce öğretmeninin deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığımız bu listede, evde çocuklarınızın dil gelişimine nasıl doğru şekilde destek olabileceğinizi derledik!

Kahvaltı masasını mini bir İngilizce sohbetine dönüştürün.

Kahvaltı masasını mini bir İngilizce sohbetine dönüştürün.

Çocuğunuzla uzun diyaloglar kurmaya çalışmak yerine, kahvaltıda ne yemek istediğini sormak veya günün planını birkaç basit cümleyle konuşmak gibi küçük başlangıçlar yapabilirsiniz. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 86,4'ü, günlük İngilizce sohbetlerini evdeki en etkili pratik olarak gösteriyor.

Cevabı bilmiyorsa hemen söylemeyin!

Cevabı bilmiyorsa hemen söylemeyin!

Çocuğunuz bir kelimeyi hatırlamaya çalışırken onun yerine cevap vermek yerine düşünmesi için zaman tanıyın. Öğretmenlerin özellikle vurguladığı noktalardan biri, çocuğun kendi cümlesini kurmasına fırsat vermek. Böylece konuşmanın kontrolünü sürekli yetişkine bırakmamış olursunuz.

İngilizce pratiğine sıfırdan konu bulmayın, sevdiği şeyden başlayın.

İngilizce pratiğine sıfırdan konu bulmayın, sevdiği şeyden başlayın.

Dinozorları, futbolu, çizgi film karakterlerini veya bilgisayar oyunlarını seven bir çocukla konuşmak için zaten hazır konularınız var. Öğretmenlerin önerileri arasında çocuğun ilgi alanlarını kullanmak da bulunuyor. Amaç, İngilizceyi ayrı bir görev olmaktan çıkarıp keyif aldığı bir sohbetin parçası yapmak.

"Altın Çağ" olan 6-9 yaş arasını iyi değerlendirin.

"Altın Çağ" olan 6-9 yaş arasını iyi değerlendirin.

Araştırmaya göre eğitmenlerin %49'u, çocukların İngilizce konuşma becerisini en hızlı kaptığı dönemin 6-9 yaş aralığı olduğunu belirtiyor. Bu dönemde dili öğrenmekten ziyade oyun oynar gibi edinen çocuklar, doğru yönlendirmelerle mükemmel bir konuşma özgüveni yakalayabiliyor.

Yapay zekayı destekleyici bir araç olarak kullanın.

Yapay zekayı destekleyici bir araç olarak kullanın.

Teknoloji, çocuklara İngilizce pratiği için yeni fırsatlar sunuyor. Öğretmenlerin yüzde 68,5’i öğrencilerinin ders dışında yapay zekayla pratik yaptığını, yüzde 73,2’si ise bu araçların konuşma özgüvenini destekleyebildiğini belirtiyor.

Ancak öğretmenler yapay zekayı gerçek insanlarla sohbetin yerine değil, onu tamamlayan bir araç olarak görüyor. Çocuğunuz için yaşına uygun araçlar seçip kullanımına eşlik etmek önemli.

Süre değil, süreklilik önemli!

Süre değil, süreklilik önemli!

Çocuğunuzun İngilizcesini geliştirmek için onu saatlerce masa başında tutmanıza hiç gerek yok. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %71,4'ü, çocuğun dil gelişiminde gözle görülür bir fark yaratmak için haftada sadece 15 ile 60 dakika arasında ek bir pratiğin yeterli olduğunu düşünüyor. Hatta öğretmenlerin %38,6'sı bu sürenin 15-30 dakika, %32,8'i ise 30-60 dakika olmasını yeterli buluyor.

Çocuğunuzun İngilizce öğrenme yolculuğunda küçük adımları hafife almayın!

Çocuğunuzun İngilizce öğrenme yolculuğunda küçük adımları hafife almayın!

İşte tam da bu anlayışla hareket eden Novakid, çocukların sıkılmadan ve odaklarını kaybetmeden öğrenmesini sağlamak için derslerini özellikle 25 dakika ile sınırlandırıyor. Hikaye tabanlı, oyunlaştırılmış ve Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) ile uyumlu müfredatında yeni kelimeler jestler ve oyunlarla eşleştiriliyor. 

Böylece çocuklar, ana dili İngilizce olan 3.700'den fazla öğretmenden biriyle çeviriye hiç ihtiyaç duymadan, ilk dakikadan itibaren gerçek bir insanla İngilizce konuşuyor. Ders aralarında pratik için AI Tutor aracını sunan platform, anne babaların gelişim takibini kolayca yapabilmesi için de düzenli ilerleme raporları sağlayan özel bir uygulama sunuyor. 

Türkiye'deki aktif öğrenci sayısını geçen yıl %42 artıran ve 2025 yılında 1,6 milyonu aşan ders sayısıyla Türkiye’yi dünyadaki en büyük pazarı haline getiren Novakid ile tanışmak ve çocuğunuzun İngilizce özgüvenini artırmak için hemen platformu inceleyebilirsiniz!

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