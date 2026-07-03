Emekliye Kötü Sürpriz! Yeni Maaşlar Belli Oldu, Sosyal Medyada Rakamlara İsyan Ettiler

Emeklilerin beklediği maaş zammı 3 Temmuz Cuma günü belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin yılın ikinci yarısında geçerli olacak maaşları açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17.76; memur ve memur emeklisi ise yüzde 13.5 oranında zam alacak.

En düşük emekli maaşı ise 23 bin 552 TL oldu.

Zam oranları sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi.