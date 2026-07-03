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Emekliye Kötü Sürpriz! Yeni Maaşlar Belli Oldu, Sosyal Medyada Rakamlara İsyan Ettiler

Emekliye Kötü Sürpriz! Yeni Maaşlar Belli Oldu, Sosyal Medyada Rakamlara İsyan Ettiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.07.2026 - 12:30
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Emeklinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş belli oldu. Enflasyon farkıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 17.76; memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 13.5 oldu. Alım gücü karşısında cebe girmeden buhar olan maaşlara sosyal medyadan tepki yağdı. İşte emekli zammına gelen yorumlar...

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Emekli zammı belli oldu, tepkiler gecikmedi.

Emekli zammı belli oldu, tepkiler gecikmedi.

Emeklilerin beklediği maaş zammı 3 Temmuz Cuma günü belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin yılın ikinci yarısında geçerli olacak maaşları açıklandı. 

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17.76; memur ve memur emeklisi ise yüzde 13.5 oranında zam alacak. 

En düşük emekli maaşı ise 23 bin 552 TL oldu. 

Zam oranları sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi.

İşte yorumlardan bazıları:

İşte yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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