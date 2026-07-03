Emekliye Kötü Sürpriz! Yeni Maaşlar Belli Oldu, Sosyal Medyada Rakamlara İsyan Ettiler
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Emeklinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş belli oldu. Enflasyon farkıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 17.76; memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 13.5 oldu. Alım gücü karşısında cebe girmeden buhar olan maaşlara sosyal medyadan tepki yağdı. İşte emekli zammına gelen yorumlar...
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Emekli zammı belli oldu, tepkiler gecikmedi.
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İşte yorumlardan bazıları:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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