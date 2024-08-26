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Elektrikli Bisiklet Süren Serdar Ortaç'ın Mutluluğu Kamerada: 'Bana Mercedes Getirsen Bu Kadar Sevinmezdim'

Elektrikli Bisiklet Süren Serdar Ortaç'ın Mutluluğu Kamerada: 'Bana Mercedes Getirsen Bu Kadar Sevinmezdim'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.08.2024 - 21:25

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın elektrikli bisiklet kullandıktan sonra yaşadığı mutluluk hayranlarını sevindirdi. Videoyu çeken kişilere 'Bana Mercedes getirseniz bu kadar sevinmezdim.' diyen Ortaç, keyifli anlar yaşadı.

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Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden olan Serdar Ortaç uzun süredir MS hastalığı ve kumar borçları nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Alkollü şekillerde yaptığı canlı yayınlarda mutsuzluğu her halinden belli olan Ortaç'ın son görüntüsü ise hayranlarını gülümsetti.

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden olan Serdar Ortaç uzun süredir MS hastalığı ve kumar borçları nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Alkollü şekillerde yaptığı canlı yayınlarda mutsuzluğu her halinden belli olan Ortaç'ın son görüntüsü ise hayranlarını gülümsetti.

'afmebikeclub ' isimli Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde ünlü şarkıcının elektrikli bisiklet sürdüğü anlar yer aldı. Keyifli olduğu her halinden belli olan Ortaç, "Bana Mercedes getirsen bu kadar mutlu olmazdım." dedi.

'afmebikeclub ' isimli Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde ünlü şarkıcının elektrikli bisiklet sürdüğü anlar yer aldı. Keyifli olduğu her halinden belli olan Ortaç, "Bana Mercedes getirsen bu kadar mutlu olmazdım." dedi.

O anlardaki duygularını tarif eden Ortaç "Şu an zevkten ölüyorum." dedi İşte o görüntüler; 🎥

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