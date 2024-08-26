7 Ay Önce Avustralya'ya Taşınan Gencin Deneyimlerini Paylaştığı Video ''Burada Yaşanmaz'' Dedirtti
7 Ay Önce Avustralya'ya Taşınan Gencin Deneyimlerini Paylaştığı Video ''Burada Yaşanmaz'' Dedirtti
Avustralya'da 7 aydır yaşayan bir genç, bu ülkenin alışılmadık ve ürkütücü yanlarını paylaştı.
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“Avustralya herkese göre değil, gelirken iki kez düşünün” diyen genç, sıkça sorulan “Orada çok fazla örümcek var mı?” sorusuna, çektiği video ile yanıt verdi.
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Genç adam, oturma odasında aniden dev bir örümcekle karşılaşılabileceğini ve ülkede hiç beklemediğiniz anlarda bir pitonun bir yarasayı yemesi gibi olağanüstü olaylarla karşılaşabileceğinizi söyledi.
İşte o video:
Gelen yorumlar arasında çoğu kişi, Avustralya’nın bu zorlu şartları altında asla yaşayamacaklarını dile getirdi:
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Dostum o örümceği kessen +12 Raptor düşer net ndnxnnxnxnx
Oralarda sokakta hayvan olmuyorcular nerede acaba??? Ben seve seve yaşarım ne güzel işte doğa ile iç içe. Öldürmeden birlikte yaşar giderdik 🥰
Gökçeada'da askerlik yaparken kuş yiyen dev bir örümcek yakalamıştık. İncelenmesi için komutanımız kavanoza koyup 18 mart üniversitesine göndermişti. Şerefsi... Devamını Gör