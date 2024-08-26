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7 Ay Önce Avustralya'ya Taşınan Gencin Deneyimlerini Paylaştığı Video ''Burada Yaşanmaz'' Dedirtti

7 Ay Önce Avustralya'ya Taşınan Gencin Deneyimlerini Paylaştığı Video ''Burada Yaşanmaz'' Dedirtti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 20:57

Avustralya'da 7 aydır yaşayan bir genç, bu ülkenin alışılmadık ve ürkütücü yanlarını paylaştı.

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“Avustralya herkese göre değil, gelirken iki kez düşünün” diyen genç, sıkça sorulan “Orada çok fazla örümcek var mı?” sorusuna, çektiği video ile yanıt verdi.

“Avustralya herkese göre değil, gelirken iki kez düşünün” diyen genç, sıkça sorulan “Orada çok fazla örümcek var mı?” sorusuna, çektiği video ile yanıt verdi.

Genç adam, oturma odasında aniden dev bir örümcekle karşılaşılabileceğini ve ülkede hiç beklemediğiniz anlarda bir pitonun bir yarasayı yemesi gibi olağanüstü olaylarla karşılaşabileceğinizi söyledi.

Genç adam, oturma odasında aniden dev bir örümcekle karşılaşılabileceğini ve ülkede hiç beklemediğiniz anlarda bir pitonun bir yarasayı yemesi gibi olağanüstü olaylarla karşılaşabileceğinizi söyledi.

İşte o video:

Gelen yorumlar arasında çoğu kişi, Avustralya’nın bu zorlu şartları altında asla yaşayamacaklarını dile getirdi:

Gelen yorumlar arasında çoğu kişi, Avustralya’nın bu zorlu şartları altında asla yaşayamacaklarını dile getirdi:

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CloneJesus

Dostum o örümceği kessen +12 Raptor düşer net ndnxnnxnxnx

Emel

Oralarda sokakta hayvan olmuyorcular nerede acaba??? Ben seve seve yaşarım ne güzel işte doğa ile iç içe. Öldürmeden birlikte yaşar giderdik 🥰

Boris

Gökçeada'da askerlik yaparken kuş yiyen dev bir örümcek yakalamıştık. İncelenmesi için komutanımız kavanoza koyup 18 mart üniversitesine göndermişti. Şerefsi... Devamını Gör