Imane Khelif'den Lady Diana'ya Benzerlikleri Karşısında Şaşkınlıklar Denizinde Kaybolacağınız 30 Ünlü!
Imane Khelif'den Lady Diana'ya Benzerlikleri Karşısında Şaşkınlıklar Denizinde Kaybolacağınız 30 Ünlü!
Son günlerde, Twitter kullanıcıları ünlü isimlerin fotoğraflarını yan yana getirerek ilginç benzerlikleri paylaşıyor. Kimi kullanıcı, Amerikalı aktris Rochelle Aytes ile Hollywood yıldızı Margot Robbie arasındaki dikkat çekici benzerliği öne çıkardı. Kimi kullanıcı ise Paris Olimpiyatları’nın en tartışmalı isimlerinden Imane Khelif ile efsanevi İngiliz prensesi Lady Diana arasındaki benzerliğe vurgu yaptı.
Buyrun o benzetmelere birlikte göz atalım. Bakalım siz de benzetecek misiniz? 👇
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1. ''Ben mi kafayı yiyorum yoksa Rochelle Aytes ile Margot Robbie birbirlerinin siyah beyaz versiyonlarına mı benziyorlar?''
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4. ''Daha iyisini buldum….''
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10. ''Korku filmi izleyen arkadaşlarımdan hiçbirinin bu mücevheri yüklememiş olmasına inanamıyorum! ASLA bundan daha doğru bir şey görmedim!''
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17. ''Sana daha iyisini yapacağım''
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19. ''Hiç kimsenin onlardan bahsetmemesine şaşırdım''
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22. ''Onlar hakkında konuşmak için her türlü bahaneyi değerlendiririm''
23. ''Mary Weiss'ın her zaman genç Beyonce'ye benzediğini düşünürdüm''
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29. ''Ben her zaman birbirlerine benzediklerini düşünürdüm 😭''
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