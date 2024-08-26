Imane Khelif'den Lady Diana'ya Benzerlikleri Karşısında Şaşkınlıklar Denizinde Kaybolacağınız 30 Ünlü!

Son günlerde, Twitter kullanıcıları ünlü isimlerin fotoğraflarını yan yana getirerek ilginç benzerlikleri paylaşıyor. Kimi kullanıcı, Amerikalı aktris Rochelle Aytes ile Hollywood yıldızı Margot Robbie arasındaki dikkat çekici benzerliği öne çıkardı. Kimi kullanıcı ise Paris Olimpiyatları’nın en tartışmalı isimlerinden Imane Khelif ile efsanevi İngiliz prensesi Lady Diana arasındaki benzerliğe vurgu yaptı.

Buyrun o benzetmelere birlikte göz atalım. Bakalım siz de benzetecek misiniz? 👇