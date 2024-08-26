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Imane Khelif'den Lady Diana'ya Benzerlikleri Karşısında Şaşkınlıklar Denizinde Kaybolacağınız 30 Ünlü!

Imane Khelif'den Lady Diana'ya Benzerlikleri Karşısında Şaşkınlıklar Denizinde Kaybolacağınız 30 Ünlü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 11:42

Son günlerde, Twitter kullanıcıları ünlü isimlerin fotoğraflarını yan yana getirerek ilginç benzerlikleri paylaşıyor. Kimi kullanıcı, Amerikalı aktris Rochelle Aytes ile Hollywood yıldızı Margot Robbie arasındaki dikkat çekici benzerliği öne çıkardı. Kimi kullanıcı ise Paris Olimpiyatları’nın en tartışmalı isimlerinden Imane Khelif ile efsanevi İngiliz prensesi Lady Diana arasındaki benzerliğe vurgu yaptı.

Buyrun o benzetmelere birlikte göz atalım. Bakalım siz de benzetecek misiniz? 👇

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1. ''Ben mi kafayı yiyorum yoksa Rochelle Aytes ile Margot Robbie birbirlerinin siyah beyaz versiyonlarına mı benziyorlar?''

1. ''Ben mi kafayı yiyorum yoksa Rochelle Aytes ile Margot Robbie birbirlerinin siyah beyaz versiyonlarına mı benziyorlar?''
twitter.com

2. 👇

2. 👇
twitter.com

3. 👇

3. 👇
twitter.com

4. ''Daha iyisini buldum….''

4. ''Daha iyisini buldum….''
twitter.com

5. 👇

5. 👇
twitter.com
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6. 👇

6. 👇
twitter.com

7. 👇

7. 👇
twitter.com

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8. 👇
twitter.com

9. 👇

9. 👇
twitter.com

10. ''Korku filmi izleyen arkadaşlarımdan hiçbirinin bu mücevheri yüklememiş olmasına inanamıyorum! ASLA bundan daha doğru bir şey görmedim!''

10. ''Korku filmi izleyen arkadaşlarımdan hiçbirinin bu mücevheri yüklememiş olmasına inanamıyorum! ASLA bundan daha doğru bir şey görmedim!''
twitter.com
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17. ''Sana daha iyisini yapacağım''

17. ''Sana daha iyisini yapacağım''
twitter.com

18. 👇

18. 👇
twitter.com

19. ''Hiç kimsenin onlardan bahsetmemesine şaşırdım''

19. ''Hiç kimsenin onlardan bahsetmemesine şaşırdım''
twitter.com

20. 👇

20. 👇
twitter.com
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21. 👇

21. 👇
twitter.com

22. ''Onlar hakkında konuşmak için her türlü bahaneyi değerlendiririm''

22. ''Onlar hakkında konuşmak için her türlü bahaneyi değerlendiririm''
twitter.com

23. ''Mary Weiss'ın her zaman genç Beyonce'ye benzediğini düşünürdüm''

23. ''Mary Weiss'ın her zaman genç Beyonce'ye benzediğini düşünürdüm''
twitter.com

24. 👇

24. 👇
twitter.com

25. 👇

25. 👇
twitter.com
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26. 👇

27. 👇

27. 👇
twitter.com

28. 👇

28. 👇
twitter.com

29. ''Ben her zaman birbirlerine benzediklerini düşünürdüm 😭''

29. ''Ben her zaman birbirlerine benzediklerini düşünürdüm 😭''
twitter.com

30. 👇

30. 👇
twitter.com

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