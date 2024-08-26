YKS Derecesinin Direksiyon Sınavında Nasıl İşe Yaradığını Anlatan Kullanıcı

Twitter'da kullanıcılar, akademik başarılarının günlük yaşamda beklenmedik şekillerde işe yaradığını paylaşarak bir sohbet başlattı. Bir kullanıcının YKS derecesinin direksiyon sınavında işe yaradığını anlatmasının ardından, birçok kişi benzer ilginç deneyimlerini dile getirdi.

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