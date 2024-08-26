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YKS Derecesinin Direksiyon Sınavında Nasıl İşe Yaradığını Anlatan Kullanıcı

YKS Derecesinin Direksiyon Sınavında Nasıl İşe Yaradığını Anlatan Kullanıcı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 10:25

Twitter'da kullanıcılar, akademik başarılarının günlük yaşamda beklenmedik şekillerde işe yaradığını paylaşarak bir sohbet başlattı. Bir kullanıcının YKS derecesinin direksiyon sınavında işe yaradığını anlatmasının ardından, birçok kişi benzer ilginç deneyimlerini dile getirdi. 

Buyrun birlikte bakalım 👇

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Her şey bu tweetle başladı. Bu paylaşım, sosyal medyada yankı buldu ve diğer kullanıcılar da benzer deneyimlerini anlatmaya başladı.👇

Her şey bu tweetle başladı. Bu paylaşım, sosyal medyada yankı buldu ve diğer kullanıcılar da benzer deneyimlerini anlatmaya başladı.👇
twitter.com

Tabii herkesin deneyimi olumlu olmamış👇

Tabii herkesin deneyimi olumlu olmamış👇
twitter.com

Kimi akademik başarılarının güzel etkilerini yaşarken,

Kimi akademik başarılarının güzel etkilerini yaşarken,
twitter.com

Kimi de olumsuz yönlerini paylaştı.👇

Kimi de olumsuz yönlerini paylaştı.👇
twitter.com

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twitter.com
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