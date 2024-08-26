YKS Derecesinin Direksiyon Sınavında Nasıl İşe Yaradığını Anlatan Kullanıcı
YKS Derecesinin Direksiyon Sınavında Nasıl İşe Yaradığını Anlatan Kullanıcı
Twitter'da kullanıcılar, akademik başarılarının günlük yaşamda beklenmedik şekillerde işe yaradığını paylaşarak bir sohbet başlattı. Bir kullanıcının YKS derecesinin direksiyon sınavında işe yaradığını anlatmasının ardından, birçok kişi benzer ilginç deneyimlerini dile getirdi.
Buyrun birlikte bakalım 👇
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Her şey bu tweetle başladı. Bu paylaşım, sosyal medyada yankı buldu ve diğer kullanıcılar da benzer deneyimlerini anlatmaya başladı.👇
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Tabii herkesin deneyimi olumlu olmamış👇
Kimi akademik başarılarının güzel etkilerini yaşarken,
Kimi de olumsuz yönlerini paylaştı.👇
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