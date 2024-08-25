Döner Üzerinden Sosyolojik Tespit Yapan Kişi Sosyal Medyada Tartışma Başlattı
Döner Üzerinden Sosyolojik Tespit Yapan Kişi Sosyal Medyada Tartışma Başlattı
Bir Twitter kullanıcısının döner üzerinden yaptığı sosyolojik tespit sosyal medyada gündem yarattı. Kullanıcı, dönercilerdeki et döner ve tavuk döner tüketimi üzerinden mahallelerin sosyal yapısına dair ilginç gözlemlerde bulundu.
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Tespit şu şekildeydi:
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Bazı kullanıcılar, tespitin doğruluğunu ve derinliğini takdir ederken,
Bazı kullanıcılar ise, bu tespitlerin gerçekliği yansıtmadığını savundu.
Bazı kullanıcılar ise benzer tespitlerde bulundu.
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