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Döner Üzerinden Sosyolojik Tespit Yapan Kişi Sosyal Medyada Tartışma Başlattı

Döner Üzerinden Sosyolojik Tespit Yapan Kişi Sosyal Medyada Tartışma Başlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 13:15

Bir Twitter kullanıcısının döner üzerinden yaptığı sosyolojik tespit sosyal medyada gündem yarattı. Kullanıcı, dönercilerdeki et döner ve tavuk döner tüketimi üzerinden mahallelerin sosyal yapısına dair ilginç gözlemlerde bulundu.

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Tespit şu şekildeydi:

Tespit şu şekildeydi:
twitter.com

Bazı kullanıcılar, tespitin doğruluğunu ve derinliğini takdir ederken,

Bazı kullanıcılar, tespitin doğruluğunu ve derinliğini takdir ederken,
twitter.com

Bazı kullanıcılar ise, bu tespitlerin gerçekliği yansıtmadığını savundu.

Bazı kullanıcılar ise, bu tespitlerin gerçekliği yansıtmadığını savundu.
twitter.com

Bazı kullanıcılar ise benzer tespitlerde bulundu.

Bazı kullanıcılar ise benzer tespitlerde bulundu.
twitter.com

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