Evlilik Sürecinde Koca ve Kaynana Terörü Yaşayan Kadınların Anlattıkları Hayattan Soğutacak!

Sosyal medyada bir kullanıcı, evliliğin kadınlar üzerindeki etkileri hakkında cesur bir görüş ortaya koydu. Evliliği 'kadınlar için aşırı korkunç bir kurum' olarak tanımlarken, kadınların aile içi baskılardan kaçış için evlendiğine dikkat çekti. Paylaşım kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.