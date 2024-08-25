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Evlilik Sürecinde Koca ve Kaynana Terörü Yaşayan Kadınların Anlattıkları Hayattan Soğutacak!

Evlilik Sürecinde Koca ve Kaynana Terörü Yaşayan Kadınların Anlattıkları Hayattan Soğutacak!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 10:57

Sosyal medyada bir kullanıcı, evliliğin kadınlar üzerindeki etkileri hakkında cesur bir görüş ortaya koydu. Evliliği 'kadınlar için aşırı korkunç bir kurum' olarak tanımlarken, kadınların aile içi baskılardan kaçış için evlendiğine dikkat çekti. Paylaşım kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

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Instagram'da bir paylaşım altında toplanan kadınlar, evlilik süreçlerinde başlarına gelen kötü olayları anlatmaya başladı.

Instagram'da bir paylaşım altında toplanan kadınlar, evlilik süreçlerinde başlarına gelen kötü olayları anlatmaya başladı.

Kimi, hastanede canıyla cebelleşirken kocasının kendisini nasıl aldattığını anlattı:

Kimi, hastanede canıyla cebelleşirken kocasının kendisini nasıl aldattığını anlattı:

Kimi de, doğumdan sonra kayınvalide terörüyle karşılaştığını:

Kimi de, doğumdan sonra kayınvalide terörüyle karşılaştığını:

Bir Twitter kullanıcı da bu paylaşımları toplayarak kendi hesabından şu sözlerle paylaştı:

Bir Twitter kullanıcı da bu paylaşımları toplayarak kendi hesabından şu sözlerle paylaştı:
twitter.com

Ve gelen yorumlar:

Ve gelen yorumlar:
twitter.com
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