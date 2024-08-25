Evlilik Sürecinde Koca ve Kaynana Terörü Yaşayan Kadınların Anlattıkları Hayattan Soğutacak!
Evlilik Sürecinde Koca ve Kaynana Terörü Yaşayan Kadınların Anlattıkları Hayattan Soğutacak!
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Instagram'da bir paylaşım altında toplanan kadınlar, evlilik süreçlerinde başlarına gelen kötü olayları anlatmaya başladı.
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Kimi, hastanede canıyla cebelleşirken kocasının kendisini nasıl aldattığını anlattı:
Kimi de, doğumdan sonra kayınvalide terörüyle karşılaştığını:
Bir Twitter kullanıcı da bu paylaşımları toplayarak kendi hesabından şu sözlerle paylaştı:
Ve gelen yorumlar:
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