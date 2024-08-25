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''Param Yok'' Deyip Ev, Araba Alanlara İsyan Eden Kadın: ''Köyün Akıllısı Tek Sensin''

''Param Yok'' Deyip Ev, Araba Alanlara İsyan Eden Kadın: ''Köyün Akıllısı Tek Sensin''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 09:55

Sosyal medyada bir kullanıcı, çektiği video ile ''param yok'' ifadesinin ne anlama geldiğini sorgulayan geniş bir tartışma başlattı. Bazı insanların ''param yok'' demesine rağmen büyük yatırımlar yapabilmesine şaşırdığını söyleyen kullanıcı, bu ifadenin kendi hayatında kahve bile alamamayı veya dışarıda yemek yemeyi karşılayacak kadar para olmamasını ifade ettiğini belirtti.

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Çevrenizde 'param yok' deyip maddi durumuna üzüldüğünüz kişinin aniden bir ev, araba aldığına şahit oldunuz mu?

İşte benzer durumlar yaşayan genç kadının isyanı:

Ve gelen yorumlar:

Ve gelen yorumlar:

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