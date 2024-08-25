''Param Yok'' Deyip Ev, Araba Alanlara İsyan Eden Kadın: ''Köyün Akıllısı Tek Sensin''
''Param Yok'' Deyip Ev, Araba Alanlara İsyan Eden Kadın: ''Köyün Akıllısı Tek Sensin''
Sosyal medyada bir kullanıcı, çektiği video ile ''param yok'' ifadesinin ne anlama geldiğini sorgulayan geniş bir tartışma başlattı. Bazı insanların ''param yok'' demesine rağmen büyük yatırımlar yapabilmesine şaşırdığını söyleyen kullanıcı, bu ifadenin kendi hayatında kahve bile alamamayı veya dışarıda yemek yemeyi karşılayacak kadar para olmamasını ifade ettiğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çevrenizde 'param yok' deyip maddi durumuna üzüldüğünüz kişinin aniden bir ev, araba aldığına şahit oldunuz mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte benzer durumlar yaşayan genç kadının isyanı:
Ve gelen yorumlar:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın