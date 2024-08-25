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İngiltere'deki Hekimlik Deneyimini Türkiye ile Kıyaslayan Kişi Tepkilerle Karşılaştı

İngiltere'deki Hekimlik Deneyimini Türkiye ile Kıyaslayan Kişi Tepkilerle Karşılaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 14:05

Bir Twitter kullanıcısı, İngiltere'de hekimlik deneyimini paylaşarak Türkiye'deki yaşam koşullarından daha doyurucu olduğunu ifade etti. Gelen yorumlarda kimileri kullanıcıya hak verirken, çoğu kişi ise eleştirdi.

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Kullanıcı, İngiltere'de psikiyatri servisinde hasta hakaretine veya tehdidine maruz kalmadığını, eğitimde daha fazla destek aldığını ve ödediği vergilerin eğitim ve yaşam kalitesine olumlu yansıdığını belirtti.

Kullanıcı, İngiltere'de psikiyatri servisinde hasta hakaretine veya tehdidine maruz kalmadığını, eğitimde daha fazla destek aldığını ve ödediği vergilerin eğitim ve yaşam kalitesine olumlu yansıdığını belirtti.
twitter.com

Ardından ikinci bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

Ardından ikinci bir paylaşım yaparak şunları söyledi:
twitter.com

Bu paylaşım üzerine çeşitli tepkiler geldi. Bazıları eleştiride bulunarak, Türkiye’de yaşam koşullarından şikayet edenlerin sorunlu davranışlarını gözden geçirmesi gerektiğini ifade ederken,

Bu paylaşım üzerine çeşitli tepkiler geldi. Bazıları eleştiride bulunarak, Türkiye’de yaşam koşullarından şikayet edenlerin sorunlu davranışlarını gözden geçirmesi gerektiğini ifade ederken,
twitter.com

Kimi ise, kullanıcıya hak vererek, Türkiye'deki genel durumdan üzüntü duyduğunu ancak bireylerin kendi yaşam kalitesini artırma haklarını savunduğunu belirtti.

Kimi ise, kullanıcıya hak vererek, Türkiye'deki genel durumdan üzüntü duyduğunu ancak bireylerin kendi yaşam kalitesini artırma haklarını savunduğunu belirtti.
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