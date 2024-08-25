İngiltere'deki Hekimlik Deneyimini Türkiye ile Kıyaslayan Kişi Tepkilerle Karşılaştı
İngiltere'deki Hekimlik Deneyimini Türkiye ile Kıyaslayan Kişi Tepkilerle Karşılaştı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıcı, İngiltere'de psikiyatri servisinde hasta hakaretine veya tehdidine maruz kalmadığını, eğitimde daha fazla destek aldığını ve ödediği vergilerin eğitim ve yaşam kalitesine olumlu yansıdığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından ikinci bir paylaşım yaparak şunları söyledi:
Bu paylaşım üzerine çeşitli tepkiler geldi. Bazıları eleştiride bulunarak, Türkiye’de yaşam koşullarından şikayet edenlerin sorunlu davranışlarını gözden geçirmesi gerektiğini ifade ederken,
Kimi ise, kullanıcıya hak vererek, Türkiye'deki genel durumdan üzüntü duyduğunu ancak bireylerin kendi yaşam kalitesini artırma haklarını savunduğunu belirtti.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın