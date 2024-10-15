Ekspertiz Yaptırmadan Aldığı Aracın Durumunu Öğrenince Şok Geçirdi: "Motor Bitik, Kilometre Çekilmiş"

Aksaray'dan ekspertiz yaptırmadan aldığı aracı bir süre sonra sorun çıkarması üzerine ekspertiz firmasına götüren genç, ustanın anlattıkları karşısında şoka uğradı. Araçta yav ve su kaçakları olduğunu söyleyen usta, 'Aracın motoru bitik, hava yastıkları patlak, kilometresi düşürülmüş.' dedi.
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Aksaray'da 139 bin kilometrede ve sorunsuz denilerek satılan aracı ekspertiz yaptırmadan alan genç kabusu yaşadı. Aracın bir süre sonra sorun çıkarmaya başlaması üzerine ekspere sokan genç, duydukları karşısında şok oldu.
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Arabanın kilometresinin orijinal olmadığını söyleyen ekspertiz ustası, "Aracın motoru bitik, hava yastıkları patlak, şasesi kesilmiş." dedi.
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