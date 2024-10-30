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Ekrem İmamoğlu'ndan Gözaltına Alınan Esenyurt Belediye Başkanına Destek Mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Gözaltına Alınan Esenyurt Belediye Başkanına Destek Mesajı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2024 - 16:27

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah saatlerinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili uzunca bir paylaşım yaptı. Özer'in ifadeye çağırılmak yerine şafak operasyonuyla gözaltına alınmasına ayrıca tepki gösterdi.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Özer'in son 10 yıllık süreçte PKK yöneticisi Remzi Kartal'la 14 kez görüşme yaptığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Özer'in son 10 yıllık süreçte PKK yöneticisi Remzi Kartal'la 14 kez görüşme yaptığı belirtildi.

Detaylar burada;

Ekrem İmamoğlu ise durumu şu paylaşımla eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu ise durumu şu paylaşımla eleştirdi.

'Sayın Ahmet Özer’e yönelik operasyon, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına dair endişelerimizi daha da artırmıştır.

Yargının siyasallaştırılarak siyasi rakiplerin oyun dışına atılması amacıyla kullanılmasının, demokratik hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu vurgulamak zorundayım.

İBB Başkanı olarak bizzat ben, bu tür uygulamaları en acı şekilde tecrübe edenlerin başında geliyorum. Bana yönelik olarak açılan ve kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen dava ve benzeri pek çok soruşturma devlet ciddiyetinden ve yargı tarafsızlığından uzaktır.

Devlette görev yapmış ve yıllarca dekanlık, rektör yardımcılığı, GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği gibi kamu görevleri üstlenmiş bir bilim insanı ve seçilmiş belediye başkanı olan Sayın Özer’in emniyet güçlerinden kaçma ihtimali yokken ifadeye çağrılmak yerine, bir şafak operasyonuyla göz altına alınması uygunsuzdur. Biz bu şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı iyi biliyoruz.

Siyasi rakiplerin önünü kesmeye yönelik bu tür uygulama ve davalar hukuk ve adalete değil, yalnızca iktidarın amaçlarınahizmet etmektedir.

Kamuoyuna mal olmuş şahsiyetlerle ilgili bu tür uygulamaların tarafsızlık ilkesine uygun, titizlikle yürütülmesi gerekir.

Bugünkü şafak operasyonu ardından kamuoyuna yapılan açıklamada, Sayın Özer’in 10 yıl boyunca 694 terör örgütü mensubuyla görüştüğü iddia edilmektedir. Şayet buiddia doğruysa kendisinin, ayda 5-6 terör örgütü mensubuyla görüştüğü anlamı çıkmaktadır. O halde neden bugüne kadar beklediniz? TUSAŞ’a saldıran teröristleri izlemek yerine devlete yıllarca hizmet etmiş akademisyenleri mi izliyorsunuz?

Sayın Özer, belediye başkan adayı olduğunda adli sicilini soruşturdunuz, arşiv kaydını soruşturdunuz. Aynı adliyeden temiz kağıdı verdiniz. Altı ayda ne değişti?

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ön yargısız bir kucaklaşmanın talep edildiği, Abdullah Öcalan’ın terörü sonlandırmak üzere Meclis’te konuşmasına zemin hazırlandığı bir dönemde CHP’li bilim insanı bir belediye başkanının terör iddiasıyla göz altına alınmasını milletimizin vicdanına havale ediyorum.

Bu çaba ana muhalefete ve İstanbul’a itibar suikasti değilse nedir? Daha açık sorayım sizin İstanbullularla derdiniz nedir?

Sizin Türkiye hayaliniz, Türkiye Yüzyılı’nız bu mudur? Kucaklaşma dediğiniz bu mudur?

Ne yaparsanız yapın, hangi karanlık planı düşünürseniz düşünün bu siyasi ve kurumsal çürümeyi bitireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletini kişilere değil, kurallar ve kurumlara bağlı, herkes için eşit ve adil hizmet üreten bir yapıya kavuşturacağız.'

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