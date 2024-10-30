Erdoğan'ın Yeni Süreç İçin Bahçeli'ye Destek ve Özel'e Tebriğine Gelen Tepkiler
Erdoğan'ın Yeni Süreç İçin Bahçeli'ye Destek ve Özel'e Tebriğine Gelen Tepkiler
Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ve ardından yaşananlar 'ikinci bir çözüm süreci mi geliyor?' sorularını kafalarda oluşturmuştu. Şamil Tayyar gibi isimler gelişmelerden Erdoğan'ın haberi olmadığını iddia etse de Erdoğan bugün çağrıyı yapan Bahçeli'ye ve sürecin önünde durmayacağını beyan eden Özel'e teşekkür etti, Türk Kürt kardeşliğinden dem vurdu. Konuşmadan birkaç saat önce CHP'li Esenyurt Belediyesi ve belediye başkanına yapılan operasyon sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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İsmail Saymaz Esenyurt Belediyesi'ne yapılan operasyonu dile getirdi.
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Nevşin Mengü bunu açılım 2.0 olarak adlandırdı.
Cemal Enginyurt ise sert bir paylaşım yaptı.
Sözcü'den Altan Sancar konuşmada gizliden İmamoğlu mesajı olduğunu iddia etti.
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