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Erdoğan'ın Yeni Süreç İçin Bahçeli'ye Destek ve Özel'e Tebriğine Gelen Tepkiler

Erdoğan'ın Yeni Süreç İçin Bahçeli'ye Destek ve Özel'e Tebriğine Gelen Tepkiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2024 - 15:37

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ve ardından yaşananlar 'ikinci bir çözüm süreci mi geliyor?' sorularını kafalarda oluşturmuştu. Şamil Tayyar gibi isimler gelişmelerden Erdoğan'ın haberi olmadığını iddia etse de Erdoğan bugün çağrıyı yapan Bahçeli'ye ve sürecin önünde durmayacağını beyan eden Özel'e teşekkür etti, Türk Kürt kardeşliğinden dem vurdu. Konuşmadan birkaç saat önce CHP'li Esenyurt Belediyesi ve belediye başkanına yapılan operasyon sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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İsmail Saymaz Esenyurt Belediyesi'ne yapılan operasyonu dile getirdi.

İsmail Saymaz Esenyurt Belediyesi'ne yapılan operasyonu dile getirdi.
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Nevşin Mengü bunu açılım 2.0 olarak adlandırdı.

Nevşin Mengü bunu açılım 2.0 olarak adlandırdı.
twitter.com

Cemal Enginyurt ise sert bir paylaşım yaptı.

Cemal Enginyurt ise sert bir paylaşım yaptı.
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Sözcü'den Altan Sancar konuşmada gizliden İmamoğlu mesajı olduğunu iddia etti.

Sözcü'den Altan Sancar konuşmada gizliden İmamoğlu mesajı olduğunu iddia etti.

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