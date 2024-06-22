Eğlenerek Video Çektiler: Gaziantep’te Hayvanat Bahçesine Giden Bir Grup Kafesteki Maymuna Sigara İçirdi

Gerçekten O mu? "4 Kere Hacca Gittim, Aha Dayıya Sor" Diyen Gencin Gerçekten Hacca Gittiği İddia Edildi

Eşine Olan Sevgisini Bu Videoyla Bir Kez Daha Kanıtladı: Çift Aşklarıyla Sosyal Medyada Viral Oldu!