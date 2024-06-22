Eğlenerek Video Çektiler: Gaziantep’te Hayvanat Bahçesine Giden Bir Grup Kafesteki Maymuna Sigara İçirdi

Hayvanat bahçeleri, çeşitli türlerdeki hayvanların insanlar tarafından gözlemlenebildiği, genellikle kâr amacı güden kuruluşlardır. Hayvan hakları ve hayvan refahı konularında artan farkındalık, hayvanat bahçelerinin etiği ve amacı hakkında ciddi adımlar atılmasını sağladı. Pek çok hayvanat bahçesi kapatıldı.
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Gaziantep'te hayvanat bahçesine giden bir grup genç, kafesteki maymuna sigara içirdi.
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Eğlenerek paylaştıkları o anlar tepki çekerken, maymunun sigarayı içebilmesi bunun daha önce de yapıldığını gösterdi.
İşte o anlar;
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