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Ece Üner'den Can Atalay Tepkisi: 'Aslında Hiçbir Şey Yasa Dışı Değildi, Çünkü Artık Yasa Diye Bir Şey Yoktu'

Ece Üner'den Can Atalay Tepkisi: 'Aslında Hiçbir Şey Yasa Dışı Değildi, Çünkü Artık Yasa Diye Bir Şey Yoktu'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 10:32

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Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği ikinci ihlal kararına dün Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 'Hukuki değeri olmadığı' gerekçesiyle uyulmamasına hükmedilmişti.

Yargıtay'ın kararı ile ilgili detaylı haberi burada paylaşmıştık: 👇

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Konu ile ilgili konuşan Tv 100 Ana Haber spikeri Ece Üner de tepkisini dile getirdi.

Konu ile ilgili konuşan Tv 100 Ana Haber spikeri Ece Üner de tepkisini dile getirdi.

"Türkiye Anayasal bir devlet mi yoksa artık sadece ve sadece Anayasası olan bir devlet mi?" diyen Ece Üner, sözlerinin devamında ise "Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi, çünkü artık yasa diye bir şey yoktu. Asla olamaz dediklerimizin garantisiydi Anayasa artık değil. Tüm Türkiye'ye kolay gelsin, hele ekonomik sonuçları açısından daha da bir kolay gelsin" dedi.

"Türkiye Anayasal bir devlet mi yoksa artık sadece ve sadece Anayasası olan bir devlet mi?" diyen Ece Üner, sözlerinin devamında ise "Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi, çünkü artık yasa diye bir şey yoktu. Asla olamaz dediklerimizin garantisiydi Anayasa artık değil. Tüm Türkiye'ye kolay gelsin, hele ekonomik sonuçları açısından daha da bir kolay gelsin" dedi.

İşte o anlar: 👇

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