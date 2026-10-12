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Düğün Videolarını Taklit Eden Ali Cesur Viral Olan Bir Düğün Görüntüsünü Kendince Yorumladı

Düğün Videolarını Taklit Eden Ali Cesur Viral Olan Bir Düğün Görüntüsünü Kendince Yorumladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.10.2026 - 14:26

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Sosyal medyada düğün görüntüleri sık sık viral oluyor. Halaya duran bir davetli, dansıyla akıllarda kalan bir gelin ya da damat, kısa sürede herkesin konuştuğu isimlere dönüşebiliyor. İçerik üreticisi Ali Cesur ise tam da bu görüntüleri kendi yorumuyla yeniden canlandırarak tanınıyor. TikTok ve YouTube'da paylaşım yapan Cesur, düğün videolarındaki insanları taklit eden içerikleriyle takipçilerini güldürmeyi sürdürüyor. Cesur'un son videosu da bu seriye eklendi. Viral olan bir düğün videosunu bu kez kendince yorumlayan Cesur'un paylaşımı izleyenleri güldürdü.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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