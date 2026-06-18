DR Kongo’nun Tarihi İlk Dünya Kupası Golü Büyük Coşkuyla Kutlandı

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DR Kongo, tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesinde golle tanıştı ve bu an ülke futbolu için adeta bir dönüm noktası oldu. Portekiz karşısında gelen bu kritik gol, tribünlerde büyük bir coşkuya yol açarken sosyal medyada da hızla yayıldı. Sadece sahada değil, dünyanın dört bir yanında DR Kongo taraftarlarının yaşadığı sevinç, bu tarihi anı unutulmaz kıldı.
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DR Kongo, katıldığı ilk FIFA Dünya Kupası maçında Cristiano Ronaldo’lu Portekiz’e karşı sahaya çıktı.
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Kutlama, Lizbon'da bu şekilde görüntülendi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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