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DR Kongo’nun Tarihi İlk Dünya Kupası Golü Büyük Coşkuyla Kutlandı

etiket DR Kongo’nun Tarihi İlk Dünya Kupası Golü Büyük Coşkuyla Kutlandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 11:51

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DR Kongo, tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesinde golle tanıştı ve bu an ülke futbolu için adeta bir dönüm noktası oldu. Portekiz karşısında gelen bu kritik gol, tribünlerde büyük bir coşkuya yol açarken sosyal medyada da hızla yayıldı. Sadece sahada değil, dünyanın dört bir yanında DR Kongo taraftarlarının yaşadığı sevinç, bu tarihi anı unutulmaz kıldı.

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DR Kongo, katıldığı ilk FIFA Dünya Kupası maçında Cristiano Ronaldo’lu Portekiz’e karşı sahaya çıktı.

DR Kongo, katıldığı ilk FIFA Dünya Kupası maçında Cristiano Ronaldo’lu Portekiz’e karşı sahaya çıktı.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Portekiz karşısında birçok kişi tek taraflı bir maç beklerken, sahneye çıkan sürpriz bir gol maçın hikâyesini tamamen değiştirdi.

İlk yarının son anlarında kazanılan köşe vuruşlarında DR Kongo, ikinci denemede topu kısa pasla organize etti. Arthur Masuaku’nun ceza sahasına gönderdiği etkili ortayı Yoane Wissa kafayla tamamladı ve ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Bu gol yalnızca Houston’daki tribünleri ayağa kaldırmakla kalmadı; DR Kongo taraftarlarının dünya genelindeki kutlamalarını da tetikledi. Özellikle Lizbon’da düzenlenen bir izleme etkinliğinde, Portekizli taraftarların arasında maçı takip eden Kongolu taraftarların gol anındaki sevinci sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Maçın ilerleyen bölümlerinde Portekiz üstünlüğünü kurmaya devam etse de, DR Kongo için bu gol şimdiden tarihe geçen bir anı olarak kayıtlara geçti. Bu ilk Dünya Kupası golü, ülke futbolu adına sembolik bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Kutlama, Lizbon'da bu şekilde görüntülendi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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