DR Kongo’nun Tarihi İlk Dünya Kupası Golü Büyük Coşkuyla Kutlandı

DR Kongo, tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahnesinde golle tanıştı ve bu an ülke futbolu için adeta bir dönüm noktası oldu. Portekiz karşısında gelen bu kritik gol, tribünlerde büyük bir coşkuya yol açarken sosyal medyada da hızla yayıldı. Sadece sahada değil, dünyanın dört bir yanında DR Kongo taraftarlarının yaşadığı sevinç, bu tarihi anı unutulmaz kıldı.