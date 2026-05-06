Doğuştan Kolları ve Bacakları Olmayan Japon Siyasetçi Hirotada Ototake Günlük Rutinini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
06.05.2026 - 11:17 Son Güncelleme: 06.05.2026 - 11:39

Engellilik, çoğu zaman sadece fiziksel bir eksiklik veya hareket kısıtlılığı olarak algılansa da aslında toplumun ve bireyin bu duruma yüklediği anlamla şekillenir. Modern dünyada 'engel', bir uzvun yokluğundan ya da hastalıktan ziyade, bir bireyin yaşamın doğal akışına katılmasını engelleyen çevresel ve zihinsel bariyerlerdir. 

Doğuştan kolları ve bacakları olmayan Japon yazar ve siyasetçi Hirotada Ototake, günlük rutinini paylaştı. Ototake'nin paylaşımı pek çok kişiye ilham verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQES8hyAF6o/
Hirotada Ototake kimdir?

Hirotada Ototake, 'Tetra-amelia sendromu' nedeniyle kolları ve bacakları olmadan dünyaya gelmiş, ancak bu durumu hayata karşı bir engel değil, bir perspektif farklılığı olarak kabul etmiş ilham verici bir isim. 1998'de kaleme aldığı ve dünya çapında ses getiren 'Beş Uzvun Olmasa da' adlı otobiyografisiyle tanınan Ototake, fiziksel sınırlarına rağmen spor yazarlığından öğretmenliğe, medya sunuculuğundan siyasi aktivizme kadar geniş bir yelpazede aktif bir kariyer sürdürüyor. Videoda da görüldüğü gibi, teknolojik yardımcılar ve profesyonel bir ekiple son derece organize ve disiplinli bir yaşam süren yazar, engel tanımayan azmiyle Japonya’da ve dünyada toplumsal farkındalığın sembol isimlerinden biri haline geldi. Şimdi ise 'amazing_oto_official' isimli sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
