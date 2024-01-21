Doğum Günü Kutlanan Kızın Pastasına Bir Çocuk Kızdan Daha Fazla Heyecanlanınca Pastayı Birlikte Üflediler

Kaynak: https://www.tiktok.com/@suudeturann/v...
Bazen çocuklar, biz yetişkinlerin önemsiz gördüğü detaylarda büyük bir sevinç ve heyecan bulabilir. Çocukların bu saf ve içten duyguları, hayatın karmaşasında kaybolmuş yetişkinler için bile bir neşe kaynağı olabilir.
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Bir kafede doğum günü kutlanan bir kızın başına tatlı bir olay geldi.
O sırada orada bulunan bir çocuk, pastayı görünce heyecandan dondu kaldı.
İşte o anlar;
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