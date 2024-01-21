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Doğum Günü Kutlanan Kızın Pastasına Bir Çocuk Kızdan Daha Fazla Heyecanlanınca Pastayı Birlikte Üflediler

Doğum Günü Kutlanan Kızın Pastasına Bir Çocuk Kızdan Daha Fazla Heyecanlanınca Pastayı Birlikte Üflediler

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 21:23

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Bazen çocuklar, biz yetişkinlerin önemsiz gördüğü detaylarda büyük bir sevinç ve heyecan bulabilir. Çocukların bu saf ve içten duyguları, hayatın karmaşasında kaybolmuş yetişkinler için bile bir neşe kaynağı olabilir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@suudeturann/v...
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Bir kafede doğum günü kutlanan bir kızın başına tatlı bir olay geldi.

Bir kafede doğum günü kutlanan bir kızın başına tatlı bir olay geldi.

O sırada orada bulunan bir çocuk, pastayı görünce heyecandan dondu kaldı.

O sırada orada bulunan bir çocuk, pastayı görünce heyecandan dondu kaldı.

Minik kızın heyecanın gören doğum günü sahibi ise miniğin heyecanına ortak olarak, pastayı birlikte üflemeyi teklif etti.

İşte o anlar;

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