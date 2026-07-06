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Doğukan Güngör'ün Partnerinden Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sının Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Doğukan Güngör'ün Partnerinden Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sının Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.07.2026 - 16:01
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

6 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nin ardından adresi belli olmuştu.

1. Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nin ardından adresi belli olmuştu.

Ünlü oyuncuya Mehmet karakterini canlandıracağı dizide Merih Öztürk eşlik edecekti. Ancak Doğukan Güngör'ün canlandıracağı Mehmet karakterine aşık olacak ikinci bir oyuncu daha kadroya dahil oldu.

2. Detaylar:

3. Star TV ekranlarında yeni sezonda yeni bir dizi daha yayınlanacak.

3. Star TV ekranlarında yeni sezonda yeni bir dizi daha yayınlanacak.

Çirkin ve Sevdiğim Sensin dizilerinin ardından Başkalarının Hayatı dizisinin yeni kanalının Star TV olacağı duyurulmuştu. Kanalda bir dizi daha yapılacağı öğrenildi.

4.

5. Reyting sonuçları belli oldu.

5. Reyting sonuçları belli oldu.

5 Temmuz Pazar günü reytinglerine Daha 17 dizisi damga vurdu. Dizi, reytinglerde rekora doğru koştu.

6. Detaylar:

7. Usta sanatçı Zihni Göktay hayatını kaybetti.

7. Usta sanatçı Zihni Göktay hayatını kaybetti.

Rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Zihni Göktay 80 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ardından rol aldığı efsane dizi ve filmleri listeledik.

8. Detaylar:

9. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olan Op. Dr. Mugisha Kyaruzi, Doktorlar dizisinin bir sahnesini yorumladı.

9. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olan Op. Dr. Mugisha Kyaruzi, Doktorlar dizisinin bir sahnesini yorumladı.

Op. Dr. Mugisha Kyaruzi, tıp literatüründe veya hastane ortamında yere düşen bir organ ya da cerrahi malzeme için '5 saniye kuralı' diye bir kavram olmadığını dile getirdi.

10. Detaylar:

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11. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Mustafa karakterine geçtiğimiz sezon veda eden Emrah Altıntoprak'ın yeni dizisi belli oldu.

11. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Mustafa karakterine geçtiğimiz sezon veda eden Emrah Altıntoprak'ın yeni dizisi belli oldu.

Sıla Türkoğlu'yla birlikte diziden ayrılan Emrah Altıntoprak, geçtiğimiz sezon boyunca başka projede rol almamıştı. Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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