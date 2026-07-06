Doğukan Güngör'ün Partnerinden Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sının Yeni Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
6 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nin ardından adresi belli olmuştu.
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3. Star TV ekranlarında yeni sezonda yeni bir dizi daha yayınlanacak.
5. Reyting sonuçları belli oldu.
7. Usta sanatçı Zihni Göktay hayatını kaybetti.
9. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olan Op. Dr. Mugisha Kyaruzi, Doktorlar dizisinin bir sahnesini yorumladı.
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11. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Mustafa karakterine geçtiğimiz sezon veda eden Emrah Altıntoprak'ın yeni dizisi belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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