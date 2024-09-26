Dizinin Müdavimleri Kıskandı: İstanbul'da Cennet Mahallesi Quiz Gecesi Düzenlendi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9m505...
Türk televizyon dünyasının unutulmaz yapımlarından biri kuşkusuz Cennet Mahallesi. Bu dizi, adeta bir efsane haline geldi ve televizyon tarihimize damga vurdu. Unutulmaz karakterleri ve efsane oyuncu kadrosuyla bir nesil Cennet Mahallesi ile büyüdü.
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Bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul'da düzenlenen Cennet Mahallesi Quiz Gecesi etkinliğini paylaştı.
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Bu eğlenceli etkinlik, özellikle dizinin hayranlarının beğenisini topladı.
İşte o etkinlik;
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