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Film Gerçek Oldu: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Londra'da Bir Müzede Kaldığı Gününü Paylaştı

Film Gerçek Oldu: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Londra'da Bir Müzede Kaldığı Gününü Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 19:59

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Efsane film 'Müzede Bir Gece'yi mutlaka biliyorsunuzdur. Baş rollerini Ben Stiller ve Robby Williams'ın paylaştığı efsane filmi izleyen herkes, müzede bir gece geçirmenin nasıl bir şey olacağını hayal etmiştir. Londra'da bir müze bu hayali gerçeğe dönüştürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_bCi-...
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Bir sosyal medya kullanıcısı çantasını toplayıp filmdekine benzer bir müzede bir gece geçirmenize imkan tanıyan bu müzeye gitti.

Bir sosyal medya kullanıcısı çantasını toplayıp filmdekine benzer bir müzede bir gece geçirmenize imkan tanıyan bu müzeye gitti.

Müzik dinletici gibi bir çok etkinliğin de yapıldığı bu eğlenceli gece pek çok kişinin beğenisini topladı.

Müzik dinletici gibi bir çok etkinliğin de yapıldığı bu eğlenceli gece pek çok kişinin beğenisini topladı.

İşte o video;

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