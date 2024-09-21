Film Gerçek Oldu: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Londra'da Bir Müzede Kaldığı Gününü Paylaştı

Efsane film 'Müzede Bir Gece'yi mutlaka biliyorsunuzdur. Baş rollerini Ben Stiller ve Robby Williams'ın paylaştığı efsane filmi izleyen herkes, müzede bir gece geçirmenin nasıl bir şey olacağını hayal etmiştir. Londra'da bir müze bu hayali gerçeğe dönüştürdü.