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Diyarbakır'da Düzenlenen Halk Oyunları Etkinliğinde Keyifli Anlar: Polis Memuru Kurtlarını Döktü

Diyarbakır'da Düzenlenen Halk Oyunları Etkinliğinde Keyifli Anlar: Polis Memuru Kurtlarını Döktü

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
11.11.2024 - 17:33

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Diyarbakır'da düzenlenen halk oyunları etkinliğine katılan bir trafik polisi, vatandaşlarla birlikte halay çekti. Halayın bir kısmında davulcunun karşısında oynamaya başlayan polis memuru izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Polisin keyifli oyununa halayla eşlik eden vatandaşlar da alkış yaparak destek verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda beğeni ve yorum geldi. 

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Diyarbakır'da düzenlenen halk oyunları etkinliğinde vatandaşlarla birlikte halay çeken trafik polisinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Diyarbakır'da düzenlenen halk oyunları etkinliğinde vatandaşlarla birlikte halay çeken trafik polisinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Davulcunun yanına giderek bir güzel kurtlarını döken polis memuruna halaydakiler alkış yaparak destek verdi. Polisin o anlarına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Davulcunun yanına giderek bir güzel kurtlarını döken polis memuruna halaydakiler alkış yaparak destek verdi. Polisin o anlarına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

İşte o görüntüler; 🎥

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