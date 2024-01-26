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Diş Hekimliği Okuyan Öğrenci Gözyaşları İçinde İsyan Etti: 'Galiba Bölümü Bırakacağım, Psikolojim Çok Bozuldu'

Diş Hekimliği Okuyan Öğrenci Gözyaşları İçinde İsyan Etti: 'Galiba Bölümü Bırakacağım, Psikolojim Çok Bozuldu'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 09:53

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Selin Sümer isimli Diş Hekimliği 5. sınıf öğrencisi paylaştığı bir video ile gündem oldu. Selin Sümer o videosunda gözyaşları içerisinde isyan ederken görülüyor.

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"Ben galiba bölümü bırakacağım" diyen genç o anlarda, "7.30'ta uyanıyorum 8'de çıkıyorum 8.30 hasta bakma başlıyorum 13.00'e kadar hasta bakıyorum oturacak yer bile yok" diyor.

"Ben galiba bölümü bırakacağım" diyen genç o anlarda, "7.30'ta uyanıyorum 8'de çıkıyorum 8.30 hasta bakma başlıyorum 13.00'e kadar hasta bakıyorum oturacak yer bile yok" diyor.

O genç sözlerinin devamında ise, 13.30'da dersler başlıyor. Okuldan çıktım, kantinde bir kahve içtim kütüphaneye gittim saat 22 çeyrek ve hala hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

O genç sözlerinin devamında ise, 13.30'da dersler başlıyor. Okuldan çıktım, kantinde bir kahve içtim kütüphaneye gittim saat 22 çeyrek ve hala hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

Kaynak: @selinsumer0

İşte o anlar: 👇

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