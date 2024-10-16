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Depreme Canlı Yayında Yakalanan Spiker Masa Altına Girdi: "Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım Yardım Et..."

Depreme Canlı Yayında Yakalanan Spiker Masa Altına Girdi: "Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım Yardım Et..."

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 13:34

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Malatya'da meydana gelen 5.9'luk depreme canlı yayında yakalanan spiker, korku dolu anlar yaşadı. Sarsıntıyla birlikte izleyicileri uyaran spiker, 'Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım Yardım Et...' diyerek masanın altına girdi. Sarsıntı sırasında yayın kesildi. 

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Malatya'da meydana gelen 5.9'luk depreme canlı yayında yakalanan Malatya Vuslat TV spikeri korku dolu anlar yaşadı.

Malatya'da meydana gelen 5.9'luk depreme canlı yayında yakalanan Malatya Vuslat TV spikeri korku dolu anlar yaşadı.

Sarsıntının başlamasıyla birlikte izleyicileri uyaran spiker, "Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım Yardım Et..." diyerek masanın altına girdi.

Sarsıntının başlamasıyla birlikte izleyicileri uyaran spiker, "Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım Yardım Et..." diyerek masanın altına girdi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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