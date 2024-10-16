Depreme Canlı Yayında Yakalanan Spiker Masa Altına Girdi: "Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım Yardım Et..."

Malatya'da meydana gelen 5.9'luk depreme canlı yayında yakalanan spiker, korku dolu anlar yaşadı. Sarsıntıyla birlikte izleyicileri uyaran spiker, 'Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım Yardım Et...' diyerek masanın altına girdi. Sarsıntı sırasında yayın kesildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Malatya'da meydana gelen 5.9'luk depreme canlı yayında yakalanan Malatya Vuslat TV spikeri korku dolu anlar yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarsıntının başlamasıyla birlikte izleyicileri uyaran spiker, "Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım Yardım Et..." diyerek masanın altına girdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın