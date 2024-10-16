Deprem Esnasında Panikle Dışarıya Kaçan Vatandaş, Geri Dönüp Cep Telefonunu Aldı

Malatya'daki depreme ofisinde yakalanan bir vatandaş, panik halinde unuttuğu telefonunu geri dönerek aldı. O görüntüler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe sebep oldu. Depreme ofisinde yakalanan bir vatandaşın korkuyla cep telefonunu bırakarak kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.
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Arkadaşlarının "Sakin ol" uyarısını dikkate almayan vatandaş koşarak dışarıya çıktı. Telefonunu içeride unuttuğunu fark eden vatandaş, koşarak gelip telefonunu aldı.
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