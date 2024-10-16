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Deprem Esnasında Panikle Dışarıya Kaçan Vatandaş, Geri Dönüp Cep Telefonunu Aldı

Deprem Esnasında Panikle Dışarıya Kaçan Vatandaş, Geri Dönüp Cep Telefonunu Aldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 12:14

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Malatya'daki depreme ofisinde yakalanan bir vatandaş, panik halinde unuttuğu telefonunu geri dönerek aldı. O görüntüler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe sebep oldu. Depreme ofisinde yakalanan bir vatandaşın korkuyla cep telefonunu bırakarak kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe sebep oldu. Depreme ofisinde yakalanan bir vatandaşın korkuyla cep telefonunu bırakarak kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Arkadaşlarının "Sakin ol" uyarısını dikkate almayan vatandaş koşarak dışarıya çıktı. Telefonunu içeride unuttuğunu fark eden vatandaş, koşarak gelip telefonunu aldı.

Arkadaşlarının "Sakin ol" uyarısını dikkate almayan vatandaş koşarak dışarıya çıktı. Telefonunu içeride unuttuğunu fark eden vatandaş, koşarak gelip telefonunu aldı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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