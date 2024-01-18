Dedesinin Saplantılı Aşkı Yüzünden Anneannesini Öldüğünde Bile Kimse Görmesin Diye Yaptırdığı Mezarı Paylaştı

Bir kişiye karşı hissedilen yoğun ve takıntılı aşkın bazıları tarafından 'romantizm' olarak nitelendirilmesi, bu durumu daha karmaşık ve tartışmalı bir hale getirebiliyor. Bu tür bir ilişki, kişinin duygusal ve psikolojik sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir ve kişinin sosyal yaşamını, iş hayatını ve genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.