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Dedesinin Saplantılı Aşkı Yüzünden Anneannesini Öldüğünde Bile Kimse Görmesin Diye Yaptırdığı Mezarı Paylaştı

Dedesinin Saplantılı Aşkı Yüzünden Anneannesini Öldüğünde Bile Kimse Görmesin Diye Yaptırdığı Mezarı Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 19:30

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Bir kişiye karşı hissedilen yoğun ve takıntılı aşkın bazıları tarafından 'romantizm' olarak nitelendirilmesi, bu durumu daha karmaşık ve tartışmalı bir hale getirebiliyor. Bu tür bir ilişki, kişinin duygusal ve psikolojik sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir ve kişinin sosyal yaşamını, iş hayatını ve genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@remysstory/vi...
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'remysstory' isimli TikTok kullanıcı, anneannesine takıntılı bir şekilde aşık olan dedesinin yaptırdığı mezarı paylaştı.

'remysstory' isimli TikTok kullanıcı, anneannesine takıntılı bir şekilde aşık olan dedesinin yaptırdığı mezarı paylaştı.

Öldükten sonra da kimse görmesin istediği için yaptırdığı mezarın son hali, izleyenlere bir tapınağı anımsattı.

Öldükten sonra da kimse görmesin istediği için yaptırdığı mezarın son hali, izleyenlere bir tapınağı anımsattı.

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