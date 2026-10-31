Demir Eksikliği Dış Görünüşünüzden Anlaşılabilir mi? Yeni Akım Çok Konuşuldu

Bir TikTok içerik üreticisi, göz altındaki koyu halkaları, solgun cildini ve kolay kırılan saçlarını göstererek takipçilerine 'Sizde de ferritin yüzü var mı?' diye soruyor. Kullanıcılar soluk ya da gri görünen cilt, göz altı halkaları, kuru veya çatlamış dudaklar, saç dökülmesi ve güçsüz tırnak gibi belirtileri sıralıyor.

İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki Lucy M, 2021'de kalp çarpıntısı, yorgunluk ve saç dökülmesi yaşamaya başladı. Kan testlerinin normal çıkması üzerine kendisine yaygın anksiyete bozukluğu tanısı konuldu. Daha sonra yapılan bir testte ferritin düzeyi litre başına 12 mikrogram bulundu. Lucy, o dönemde cildinin gri göründüğünü ve saçlarının matlaştığını anlatıyor.