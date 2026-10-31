Demir Eksikliği Dış Görünüşünüzden Anlaşılabilir mi? Yeni Akım Çok Konuşuldu
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TikTok ve Instagram'da yayılan 'ferritin yüzü' videoları, vücuttaki demir depolarının azalmasının cilde, saça ve göz çevresine yansıdığını öne sürüyor. Milyonlarca kez izlenen paylaşımlar, kullanıcıları kendi yüzlerini bu belirtilerle karşılaştırmaya yönlendiriyor. Doktorlar ise yalnızca dış görünüşe bakarak demir eksikliği tanısı konulamayacağını belirtiyor.
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Kaynak: BBC
Sosyal medyada yayılan 'ferritin yüzü' videoları, düşük demir depolarının görünüme yansıdığını öne sürüyor.
Doktorlara göre solgun cilt ve saç dökülmesi ipucu olabilir ama yüze bakarak tanı koymak mümkün değil.
Uzmanlar kesin tanı için kan testi yapılmasını ve takviyelerin doktor kontrolünde kullanılmasını öneriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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