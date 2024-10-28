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Dayıların Kaydırak Keyfi Güldürdü: Türkiye'nin En Uzun Kaydırağından 5 Kişi Kaydılar

Dayıların Kaydırak Keyfi Güldürdü: Türkiye'nin En Uzun Kaydırağından 5 Kişi Kaydılar

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 15:35

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Kütahya Gediz'de bulunan Türkiye'nin en uzun kaydırağına 5 arkadaş olarak arka arkaya binip kayan dayıların görüntüleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. 

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Kütahya'da bulunan Türkiye'nin en uzun kaydırağına binen dayıların keyifli anları sosyal medyada gündem oldu.

Kütahya'da bulunan Türkiye'nin en uzun kaydırağına binen dayıların keyifli anları sosyal medyada gündem oldu.

Arka arkaya sıralanıp birbirlerinin ayaklarından tutunarak zincir oluşturan adamların doyasıya eğlendiği anlar izleyenleri de güldürdü.

Arka arkaya sıralanıp birbirlerinin ayaklarından tutunarak zincir oluşturan adamların doyasıya eğlendiği anlar izleyenleri de güldürdü.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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