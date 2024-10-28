Dayıların Kaydırak Keyfi Güldürdü: Türkiye'nin En Uzun Kaydırağından 5 Kişi Kaydılar

Kütahya Gediz'de bulunan Türkiye'nin en uzun kaydırağına 5 arkadaş olarak arka arkaya binip kayan dayıların görüntüleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
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Kütahya'da bulunan Türkiye'nin en uzun kaydırağına binen dayıların keyifli anları sosyal medyada gündem oldu.
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Arka arkaya sıralanıp birbirlerinin ayaklarından tutunarak zincir oluşturan adamların doyasıya eğlendiği anlar izleyenleri de güldürdü.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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