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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Anlamlı Gösteri: Balıkesir Belediye Başkanı ve 500 Vatandaş Zeybek Oynadı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Anlamlı Gösteri: Balıkesir Belediye Başkanı ve 500 Vatandaş Zeybek Oynadı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 14:26

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 500 vatandaşla birlikte zeybek oynayarak 1923 yazdıkları anı paylaştı. Akın paylaşıma, 'Dikkat buyurunuz, burası Kuva-yi Milliye Kenti Balıkesir...' notunu düştü.

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Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel olarak 500 vatandaşıyla birlikte zeybek oynadı.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel olarak 500 vatandaşıyla birlikte zeybek oynadı.

Birlikte zeybek oynayan vatandaşların, Cumhuriyet'in kuruluş tarihi olan 1923 şeklini oluşturduğu görüldü. Başkan Akın sosyal medya paylaşımına "Dikkat buyurunuz, burası Kuva-yi Milliye Kenti Balıkesir..." notunu düştü.

Birlikte zeybek oynayan vatandaşların, Cumhuriyet'in kuruluş tarihi olan 1923 şeklini oluşturduğu görüldü. Başkan Akın sosyal medya paylaşımına "Dikkat buyurunuz, burası Kuva-yi Milliye Kenti Balıkesir..." notunu düştü.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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