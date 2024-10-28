Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Anlamlı Gösteri: Balıkesir Belediye Başkanı ve 500 Vatandaş Zeybek Oynadı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 500 vatandaşla birlikte zeybek oynayarak 1923 yazdıkları anı paylaştı. Akın paylaşıma, 'Dikkat buyurunuz, burası Kuva-yi Milliye Kenti Balıkesir...' notunu düştü.
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Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel olarak 500 vatandaşıyla birlikte zeybek oynadı.
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Birlikte zeybek oynayan vatandaşların, Cumhuriyet'in kuruluş tarihi olan 1923 şeklini oluşturduğu görüldü. Başkan Akın sosyal medya paylaşımına "Dikkat buyurunuz, burası Kuva-yi Milliye Kenti Balıkesir..." notunu düştü.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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