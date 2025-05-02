“Dayı Rektörüm”: Otostopla Aracına bindikleri Rektörü Tanımayıp "Dayı" Dedi

Gümüşhane’de yurtlarına gidebilmek için akşam otostop çeken üniversite öğrencileri, sürücünün Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öğrenci ile rektör arasında arabada geçen diyaloglar ise sosyal medyada gündem oldu.
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İşte öğrenci ve rektör arasında geçen diyalog:
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Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören üniversite öğrencileri, yurtlarına gidebilmek için akşam otostop çekerken bir araç onları almak için durdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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