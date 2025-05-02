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“Dayı Rektörüm”: Otostopla Aracına bindikleri Rektörü Tanımayıp "Dayı" Dedi

“Dayı Rektörüm”: Otostopla Aracına bindikleri Rektörü Tanımayıp "Dayı" Dedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.05.2025 - 10:33

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Gümüşhane’de yurtlarına gidebilmek için akşam otostop çeken üniversite öğrencileri, sürücünün Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öğrenci ile rektör arasında arabada geçen diyaloglar ise sosyal medyada gündem oldu.

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İşte öğrenci ve rektör arasında geçen diyalog:

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören üniversite öğrencileri, yurtlarına gidebilmek için akşam otostop çekerken bir araç onları almak için durdu.

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören üniversite öğrencileri, yurtlarına gidebilmek için akşam otostop çekerken bir araç onları almak için durdu.

Kendilerini aracına alan kişinin Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğundan haberi olmayan üniversite öğrencileri, ‘Dayı’ diye hitap ettikleri Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile yurtlarına gidene kadar sohbet ettiler. Okudukları bölümden, şehirden ve üniversiteden memnuniyetlerine kadar birçok konuda öğrencilere sorular soran Prof. Dr. Oktay Yıldız, son olarak üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını sordu. Aracın ön koltuğunda oturan Diyarbakırlı Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Kadir adlı genç rektörü tanımadığını söyleyince Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi’nin yeni rektörünün kendisi olduğunu söyledi. Bu cevap karşısında çok şaşıran öğrenci, yolculuk boyunca ‘Dayı’ diye hitap ettiği rektöre heyecanla ‘Dayı rektörüm’ diye hitap edince Rektör Yıldız ve araçtakiler kahkahalara boğuldu. O anlar ise sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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