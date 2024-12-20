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Dans Eder Gibi Titremeye Sebep Oluyor! Uganda'da Yayılan Bir Acayip Hastalık Panik Uyandırdı

Dans Eder Gibi Titremeye Sebep Oluyor! Uganda'da Yayılan Bir Acayip Hastalık Panik Uyandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2024 - 18:37

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Birkaç yıl önce tüm dünya küresel bir salgınla karşı karşıya kaldı bildiğiniz üzere. Bu salgın, tüm toplumları, ekonomileri ve yaşamları alt üst etti. Her ne kadar bu durumun üzerinden bir süre geçmiş olsa da, etkileri hala hissediliyor ve hayatlarımızı şekillendirmeye devam ediyor. Öyle ki herhangi bir salgın haberi pek çoğumuzun gerilmesine sebep oluyor. Şimdi de Uganda'dan bir salgın haberi geldi.

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Uganda'da insanların dans eder gibi titremesine sebep olan ve isim olarak da bu anlama gelen "Dinga Dinga" isimli bir salgın başladı.

Uganda'da insanların dans eder gibi titremesine sebep olan ve isim olarak da bu anlama gelen "Dinga Dinga" isimli bir salgın başladı.

Şimdiye kadar 300 kişiyi etkileyen hastalığın ateş ve kontrolsüz titremeyle kendini gösterdiği ve ölümcül olmadığı biliniyor.

Şimdiye kadar 300 kişiyi etkileyen hastalığın ateş ve kontrolsüz titremeyle kendini gösterdiği ve ölümcül olmadığı biliniyor.

Salgına yakalanan kişilerin görüntüleri sosyal medyada viral olgu, görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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