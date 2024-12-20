Dans Eder Gibi Titremeye Sebep Oluyor! Uganda'da Yayılan Bir Acayip Hastalık Panik Uyandırdı

Birkaç yıl önce tüm dünya küresel bir salgınla karşı karşıya kaldı bildiğiniz üzere. Bu salgın, tüm toplumları, ekonomileri ve yaşamları alt üst etti. Her ne kadar bu durumun üzerinden bir süre geçmiş olsa da, etkileri hala hissediliyor ve hayatlarımızı şekillendirmeye devam ediyor. Öyle ki herhangi bir salgın haberi pek çoğumuzun gerilmesine sebep oluyor. Şimdi de Uganda'dan bir salgın haberi geldi.