Danilo Şef'in Menüsüne Eklediği Tabaktan Milyoner'deki İlginç Elenmeye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Danilo Şef'in Menüsüne Eklediği Tabaktan Milyoner'deki İlginç Elenmeye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
13 Ekim Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Son günlerde İsrail ve Lübnan'da habercilere yapılan müdahalelerde artış yaşanıyor. Bu kez de Tel Aviv'den canlı yayın yapan A Haber ekibine yayın sırasında müdahalede bulunuldu.
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2. Çok Güzel Hareketler 2, yeni sezonuyla bu akşam başladı. Programa Ebru Yücel'in çocuklarla ilgili yaptığı konuşma damga vurdu!
3. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne baraj sorusuna düşünmeden cevap veren ve bu sebeple elenerek 0 TL ile yarışmadan ayrılan yarışmacı damga vurdu.
4. MasterChef Türkiye'nin bu haftaki elemesinde Mehmet Şef, yarışmacının bilerek ve isteyerek elendiğini iddia etti. MasterChef'te bu hafta kim elendi?
5. Birsen Altuntaş', dört sezon boyunca ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kardeşlerim'in ekibinden yeni bir dizi geleceğini açıkladı.
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6. MasterChef Türkiye'de Danilo Şef, yarışmacının tabağını çok beğenince restoranının menüsüne eklemek istedi.
7. ATV ekranlarının sevilen dizisi Karadut, önemli bir izleyici kitlesi elde etmeyi başardı. Güçlü rakipleri karşısında başarılı bir reyting yakalayan. Karadut'un kadrosuna iki önemli oyuncu daha dahil oldu.
8. 'Çocuklar Duymasın' dizisinde hayat verdiği Amerikalı 'Mary' karakteriyle adını büyük bir kesime duyuran Demet Tuncer daha önce hiç duymadığımız itiraflarda bulundu. Habertürk'e konuşan Tuncer, yıllar önce CIA'den teklif aldığını açıkladı.
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