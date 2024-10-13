MasterChef'te Danilo Şef, Yarışmacının Yemeğini Restoranının Menüsüne Eklemek İstedi!
MasterChef'te Danilo Şef, Yarışmacının Yemeğini Restoranının Menüsüne Eklemek İstedi!
MasterChef Türkiye'de Danilo Şef, yarışmacının tabağını çok beğenince restoranının menüsüne eklemek istedi.
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MasterChef Türkiye'de sezon büyük bir heyecanla sürüyor. Yarışmacıların birer birer elenmesiyle kalan yarışmacılar arasındaki stres de bir o kadar artıyor.
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Sezonun en iddialı isimleri arasında yer alan Beyza da neredeyse her gün bir şekilde gündeme gelmeyi başarıyor.
Kendini her geçen gün geliştirmeyi başaran Beyza, bu kez de yaptığı tabakla Danilo Şef'in gönlünü kazandı.
Beyza'nın taşlık tarifini esnaf lokantasına koyacağını söyleyen Danilo Şef, Beyza'nın tabağının en zor pişirilen tabak olmasına rağmen en güzeli olduğunu söyledi.
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