Kadro Şimdi Şenlendi! ATV'nin Sevilen Dizisi Karadut'un Kadrosuna İki Önemli İsim Katıldı!
Kadro Şimdi Şenlendi! ATV'nin Sevilen Dizisi Karadut'un Kadrosuna İki Önemli İsim Katıldı!
Kaynak: https://www.odatv.com/medya/karadut-d...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Karadut, önemli bir izleyici kitlesi elde etmeyi başardı. Güçlü rakipleri karşısında başarılı bir reyting yakalayan. Karadut'un kadrosuna iki önemli oyuncu daha dahil oldu.
Kaynak: Sina Koloğlu
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Karadut, yeni sezonda yayınlanmaya başlayan en güçlü dizilerden biri olmayı başardı.
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Başarılı bir iş kadını olmasına rağmen aile hayatındaki yoksunluklarıyla savaşan Zuhal'i konu alan dizide, Zuhal'in hayatına Tayfun'un girmesiyle yaşananları izliyoruz.
Böylesine güçlü bir kadroya sahip olan Karadut, gücünü daha da artırmak için kadrosuna iki önemli isim daha katmış!
Gazeteci Sina Koloğlu'nun haberine göre, Yüksel karakteriyle Nergis Kumbasar, aileye "mikser hala" tabiriyle dahil olacak ve oldukça renkli, kurnaz bir kişiliğe sahip olacak.
Mert Doğan ise Begüm'ün dikkatini bir anda çekecek, zengin ve statü sahibi bir karaktere hayat verecek.
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