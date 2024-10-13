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Kadro Şimdi Şenlendi! ATV'nin Sevilen Dizisi Karadut'un Kadrosuna İki Önemli İsim Katıldı!

Kadro Şimdi Şenlendi! ATV'nin Sevilen Dizisi Karadut'un Kadrosuna İki Önemli İsim Katıldı!

Kara Dut Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 17:40

ATV ekranlarının sevilen dizisi Karadut, önemli bir izleyici kitlesi elde etmeyi başardı. Güçlü rakipleri karşısında başarılı bir reyting yakalayan. Karadut'un kadrosuna iki önemli oyuncu daha dahil oldu.

Kaynak: Sina Koloğlu

Kaynak: https://www.odatv.com/medya/karadut-d...
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Karadut, yeni sezonda yayınlanmaya başlayan en güçlü dizilerden biri olmayı başardı.

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