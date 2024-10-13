Görüş Bildir
Haberler
TV
"Ne Zaman Aldın Buradan Gitme Kararını?" MasterChef Türkiye'de Elenen İsim Belli Oldu!

"Ne Zaman Aldın Buradan Gitme Kararını?" MasterChef Türkiye'de Elenen İsim Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 00:13

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki elemesinde Mehmet Şef, yarışmacının bilerek ve isteyerek elendiğini iddia etti. MasterChef'te bu hafta kim elendi?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef'te geçtiğimiz hafta elenerek herkesi üzen yarışmacı Ayşe olmuştu.

MasterChef'te geçtiğimiz hafta elenerek herkesi üzen yarışmacı Ayşe olmuştu.

Yeni hafta da oldukça hızlı başladı ve Mavi takım kaptanlığını Nevzat kaptı. Kendisine rakip olarak ise Kerem'i seçti.

Yeni hafta da oldukça hızlı başladı ve Mavi takım kaptanlığını Nevzat kaptı. Kendisine rakip olarak ise Kerem'i seçti.
Yeni hafta da oldukça hızlı başladı ve Mavi takım kaptanlığını Nevzat kaptı. Kendisine rakip olarak ise Kerem'i seçti.

Mavi takım Nevzat, Eda, Emre, Semih, Şirin, Nigar, Ezgi, Muratcan ve Erim'den oluşurken;

Mavi takım Nevzat, Eda, Emre, Semih, Şirin, Nigar, Ezgi, Muratcan ve Erim'den oluşurken;

Kırmızı takım yarışmacıları Kerem, Onur, Zübeyde, Alper, Beyza, Kaan, Hakan ve Akın oldu.

Kırmızı takım yarışmacıları Kerem, Onur, Zübeyde, Alper, Beyza, Kaan, Hakan ve Akın oldu.

İlk dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı ve haftanın ilk eleme adayları Eda ile Nigar oldu.

İlk dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı ve haftanın ilk eleme adayları Eda ile Nigar oldu.
İlk dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı ve haftanın ilk eleme adayları Eda ile Nigar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İkinci dokunulmazlığı da yine Kırmızı takım kazandı. Bu kez eleme adayları Nevzat ve Emre olarak belirlendi.

İkinci dokunulmazlığı da yine Kırmızı takım kazandı. Bu kez eleme adayları Nevzat ve Emre olarak belirlendi.
İkinci dokunulmazlığı da yine Kırmızı takım kazandı. Bu kez eleme adayları Nevzat ve Emre olarak belirlendi.

Son dokunulmazlığı Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takımın eleme adayları Zübeyde ve Akın oldu.

Son dokunulmazlığı Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takımın eleme adayları Zübeyde ve Akın oldu.
Son dokunulmazlığı Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takımın eleme adayları Zübeyde ve Akın oldu.

Bireysel oynanan eleme adaylığı oyununda belirlenen isim ise Alper oldu.

Bireysel oynanan eleme adaylığı oyununda belirlenen isim ise Alper oldu.

Yarışmaya veda eden isim Zübeyde oldu.

Yarışmaya veda eden isim Zübeyde oldu.
onedio.com

Mehmet Şef, Zübeyde'nin elenme kararını önceden aldığını düşündüğünü söyledi. Ancak Zübeyde, bunu bilerek yapmadığını, yalnızca modunun düştüğünü açıkladı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın