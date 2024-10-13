"Ne Zaman Aldın Buradan Gitme Kararını?" MasterChef Türkiye'de Elenen İsim Belli Oldu!
"Ne Zaman Aldın Buradan Gitme Kararını?" MasterChef Türkiye'de Elenen İsim Belli Oldu!
MasterChef Türkiye'nin bu haftaki elemesinde Mehmet Şef, yarışmacının bilerek ve isteyerek elendiğini iddia etti. MasterChef'te bu hafta kim elendi?
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MasterChef'te geçtiğimiz hafta elenerek herkesi üzen yarışmacı Ayşe olmuştu.
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Yeni hafta da oldukça hızlı başladı ve Mavi takım kaptanlığını Nevzat kaptı. Kendisine rakip olarak ise Kerem'i seçti.
Mavi takım Nevzat, Eda, Emre, Semih, Şirin, Nigar, Ezgi, Muratcan ve Erim'den oluşurken;
Kırmızı takım yarışmacıları Kerem, Onur, Zübeyde, Alper, Beyza, Kaan, Hakan ve Akın oldu.
İlk dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı ve haftanın ilk eleme adayları Eda ile Nigar oldu.
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İkinci dokunulmazlığı da yine Kırmızı takım kazandı. Bu kez eleme adayları Nevzat ve Emre olarak belirlendi.
Son dokunulmazlığı Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takımın eleme adayları Zübeyde ve Akın oldu.
Bireysel oynanan eleme adaylığı oyununda belirlenen isim ise Alper oldu.
Yarışmaya veda eden isim Zübeyde oldu.
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