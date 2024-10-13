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Aynı Etkiyi Yaratır mı? Kardeşlerim Ekibinden Yeni Bir Dizi Geliyor!

Aynı Etkiyi Yaratır mı? Kardeşlerim Ekibinden Yeni Bir Dizi Geliyor!

Kardeşlerim
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 23:03

Birsen Altuntaş', dört sezon boyunca ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kardeşlerim'in ekibinden yeni bir dizi geleceğini açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Dört sezon boyunca cumartesi akşamlarının zirvesinde yer alan Kardeşlerim, final kararıyla sevenlerini yasa boğmuştu.

Dört sezon boyunca cumartesi akşamlarının zirvesinde yer alan Kardeşlerim, final kararıyla sevenlerini yasa boğmuştu.

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin yapımcısının yeni bir dizi hazırlığında olduğunu duyurdu.

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin yapımcısının yeni bir dizi hazırlığında olduğunu duyurdu.

İsmi henüz netleşmeyen dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci yazacak. ATV'de ekrana gelecek dizinin yönetmeni ise Serkan Birinci olacak.

İsmi henüz netleşmeyen dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci yazacak. ATV'de ekrana gelecek dizinin yönetmeni ise Serkan Birinci olacak.

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