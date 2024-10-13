Aynı Etkiyi Yaratır mı? Kardeşlerim Ekibinden Yeni Bir Dizi Geliyor!
Aynı Etkiyi Yaratır mı? Kardeşlerim Ekibinden Yeni Bir Dizi Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Birsen Altuntaş', dört sezon boyunca ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kardeşlerim'in ekibinden yeni bir dizi geleceğini açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Dört sezon boyunca cumartesi akşamlarının zirvesinde yer alan Kardeşlerim, final kararıyla sevenlerini yasa boğmuştu.
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Ancak gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin yapımcısının yeni bir dizi hazırlığında olduğunu duyurdu.
İsmi henüz netleşmeyen dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci yazacak. ATV'de ekrana gelecek dizinin yönetmeni ise Serkan Birinci olacak.
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