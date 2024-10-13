Müdahaleler Sürüyor: Bu Kez de Tel Aviv'de A Haber Ekibine Saldırdılar!
Müdahaleler Sürüyor: Bu Kez de Tel Aviv'de A Haber Ekibine Saldırdılar!
Son günlerde İsrail ve Lübnan'da habercilere yapılan müdahalelerde artış yaşanıyor. Bu kez de Tel Aviv'den canlı yayın yapan A Haber ekibine yayın sırasında müdahalede bulunuldu.
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Geçtiğimiz saatlerde İsrail'e 'Hizbullah'ın gerçekleştirdiği en ağır saldırı' olarak kayıtlara geçen bir saldırı gerçekleştirilmişti.
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Resmi olmayan kayıtlara göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğunun duyurulmasının ardından A Haber, Tel Aviv'den canlı yayın yapıyordu.
İslim İstanbullu ve Ertan Tuna'nın yayın yaptığı sırada ekibe müdahalede bulunuldu.
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