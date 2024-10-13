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Müdahaleler Sürüyor: Bu Kez de Tel Aviv'de A Haber Ekibine Saldırdılar!

Müdahaleler Sürüyor: Bu Kez de Tel Aviv'de A Haber Ekibine Saldırdılar!

A Haber
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 01:07

Son günlerde İsrail ve Lübnan'da habercilere yapılan müdahalelerde artış yaşanıyor. Bu kez de Tel Aviv'den canlı yayın yapan A Haber ekibine yayın sırasında müdahalede bulunuldu.

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Geçtiğimiz saatlerde İsrail'e 'Hizbullah'ın gerçekleştirdiği en ağır saldırı' olarak kayıtlara geçen bir saldırı gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde İsrail'e 'Hizbullah'ın gerçekleştirdiği en ağır saldırı' olarak kayıtlara geçen bir saldırı gerçekleştirilmişti.

Resmi olmayan kayıtlara göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğunun duyurulmasının ardından A Haber, Tel Aviv'den canlı yayın yapıyordu.

Resmi olmayan kayıtlara göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğunun duyurulmasının ardından A Haber, Tel Aviv'den canlı yayın yapıyordu.

İslim İstanbullu ve Ertan Tuna'nın yayın yaptığı sırada ekibe müdahalede bulunuldu.

İslim İstanbullu ve Ertan Tuna'nın yayın yaptığı sırada ekibe müdahalede bulunuldu.

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