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Kim Milyoner Olmak İster'den 0 TL'yle Ayrılan Yarışmacının Cevabı Hayret Ettirdi!

Kim Milyoner Olmak İster'den 0 TL'yle Ayrılan Yarışmacının Cevabı Hayret Ettirdi!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 00:32

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne baraj sorusuna düşünmeden cevap veren ve bu sebeple elenerek 0 TL ile yarışmadan ayrılan yarışmacı damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezon oldukça heyecanlı bir şekilde sürüyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezon oldukça heyecanlı bir şekilde sürüyor.

Programın yayınlanan son bölümüne heyecanına yenik düşen ve oldukça basit bir soruya yanlış yanıt vererek 0 TL alan yarışmacı damga vurdu.

Programın yayınlanan son bölümüne heyecanına yenik düşen ve oldukça basit bir soruya yanlış yanıt vererek 0 TL alan yarışmacı damga vurdu.

Hatta bunun karşısında Oktay Kaynarca da bir hayli şok oldu.

Hatta bunun karşısında Oktay Kaynarca da bir hayli şok oldu.

"Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler" sorusuna "iyiiki" yanıtını veren yarışmacı, büyük bir şaşkınlık yarattı.

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