Kim Milyoner Olmak İster'den 0 TL'yle Ayrılan Yarışmacının Cevabı Hayret Ettirdi!
Kim Milyoner Olmak İster'den 0 TL'yle Ayrılan Yarışmacının Cevabı Hayret Ettirdi!
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne baraj sorusuna düşünmeden cevap veren ve bu sebeple elenerek 0 TL ile yarışmadan ayrılan yarışmacı damga vurdu.
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Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezon oldukça heyecanlı bir şekilde sürüyor.
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Programın yayınlanan son bölümüne heyecanına yenik düşen ve oldukça basit bir soruya yanlış yanıt vererek 0 TL alan yarışmacı damga vurdu.
Hatta bunun karşısında Oktay Kaynarca da bir hayli şok oldu.
"Hatır sormak amacıyla söylenen ilk sözler" sorusuna "iyiiki" yanıtını veren yarışmacı, büyük bir şaşkınlık yarattı.
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