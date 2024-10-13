Görüş Bildir
Haberler
TV
Çok Güzel Hareketler'in Göndermesi Son Dönemde Artan Şiddet Olaylarına Yaptığı Gönderme Duygulandırdı!

Çok Güzel Hareketler'in Göndermesi Son Dönemde Artan Şiddet Olaylarına Yaptığı Gönderme Duygulandırdı!

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 00:55

Çok Güzel Hareketler 2, yeni sezonuyla bu akşam başladı. Programa Ebru Yücel'in çocuklarla ilgili yaptığı konuşma damga vurdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çok Güzel Harekerler 2, merakla beklenen yeni sezonuyla sonunda izleyici karşısına çıktı.

Çok Güzel Harekerler 2, merakla beklenen yeni sezonuyla sonunda izleyici karşısına çıktı.

Yine ve yeniden kahkahaya boğan programda, son günlerde hepimizi kahreden bir konuya gönderme niteliğinde sayılacak bir konuşma geçti.

Yine ve yeniden kahkahaya boğan programda, son günlerde hepimizi kahreden bir konuya gönderme niteliğinde sayılacak bir konuşma geçti.

Son dönemde artan şiddet olayları, cinayetler, çocuk istismarları hepimizin kalbinde yarayken; toplumsal çürüme olarak yorumlayabileceğimiz bu düzensizlikle ilgili konuşma duygulandırdı.

Son dönemde artan şiddet olayları, cinayetler, çocuk istismarları hepimizin kalbinde yarayken; toplumsal çürüme olarak yorumlayabileceğimiz bu düzensizlikle ilgili konuşma duygulandırdı.

Çocuklarımızı sevgiyle büyüttüğümüzde geleceği sevgiyle inşa eden güçlü ve vicdanlı bireyler oluşturacağımıza vurgu yapılan konuşma son derece anlamlı bulundu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın