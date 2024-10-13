Çok Güzel Hareketler'in Göndermesi Son Dönemde Artan Şiddet Olaylarına Yaptığı Gönderme Duygulandırdı!
Çok Güzel Hareketler'in Göndermesi Son Dönemde Artan Şiddet Olaylarına Yaptığı Gönderme Duygulandırdı!
Çok Güzel Hareketler 2, yeni sezonuyla bu akşam başladı. Programa Ebru Yücel'in çocuklarla ilgili yaptığı konuşma damga vurdu!
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Çok Güzel Harekerler 2, merakla beklenen yeni sezonuyla sonunda izleyici karşısına çıktı.
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Yine ve yeniden kahkahaya boğan programda, son günlerde hepimizi kahreden bir konuya gönderme niteliğinde sayılacak bir konuşma geçti.
Son dönemde artan şiddet olayları, cinayetler, çocuk istismarları hepimizin kalbinde yarayken; toplumsal çürüme olarak yorumlayabileceğimiz bu düzensizlikle ilgili konuşma duygulandırdı.
Çocuklarımızı sevgiyle büyüttüğümüzde geleceği sevgiyle inşa eden güçlü ve vicdanlı bireyler oluşturacağımıza vurgu yapılan konuşma son derece anlamlı bulundu.
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