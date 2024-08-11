Çocuğuyla Birlikte Uyuyan Babanın Çocuğu Uyandırmadan Kaçmaya Çalıştığı Anlar Kaçış Operasyonlarını Aratmadı

Çocuk yetiştirmek, hayatta karşılaşılabilecek en meşakkatli süreçlerden biri. Çocukların sıra dışı istekleri ve beklentileri, çoğu zaman ebeveynleri zor durumda bırakabiliyor. Ancak bu süreç, aynı zamanda eşsiz bir öğrenme ve gelişme fırsatı da olabilir.