onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çinli Adam Hayatın Anlamını Otopark Bariyeri Olmakta Buldu

Çinli Adam Hayatın Anlamını Otopark Bariyeri Olmakta Buldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.01.2025 - 14:42

İçerik Devam Ediyor

TikTok tüm dünyadan ilginçliklerin uluslararası alanda da viral olduğu bir mecra... Çin keşfetine düşen bir adam hayatın anlamını otoparklarda bariyer olmakta buldu. O görüntüler tüm dünyaya yayıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazıları kariyerle bariyer arasında seçim yapmak zorunda kalabiliyor.

Bazıları kariyerle bariyer arasında seçim yapmak zorunda kalabiliyor.

İşte ikincisini seçen biri 📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın