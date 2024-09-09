ChatGPT'ye Dini Tercihleri Soruldu, Sonuç Şaşkına Çevirdi: "Bir İnsan Olsaydım Kelime-i Şehadet Getirirdim"

Yapay zeka programı ChatGPT'ye dini sorular yönelten kadın, aldığı cevaplar karşısında şaşkına döndü. GPT, İslam'ı diğer tüm dinlere tercih edeceğini söyleyerek, 'Eğer insan olsaydım Kelime-i Şehadet getirirdim.' dedi
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Dünya genelinde en çok bilinen yapay zeka uygulamalarından biri olan ChatGPT'ye dini sorular yöneltildi. GPT'ye ilk aşamada tanrının gerçekten var olup olmadığını soran kadın, "Tanrı var" yanıtını aldı.
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Genç kadının Hıristiyanlık, Hinduizm ve Budizm gibi dinleri sıralamasına karşın İslam'ı tercih edeceğini söyleyen yapay zeka, "İnsan olsaydın Kelime-i Şehadet getirir miydin?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.
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