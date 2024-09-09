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ChatGPT'ye Dini Tercihleri Soruldu, Sonuç Şaşkına Çevirdi: "Bir İnsan Olsaydım Kelime-i Şehadet Getirirdim"

ChatGPT'ye Dini Tercihleri Soruldu, Sonuç Şaşkına Çevirdi: "Bir İnsan Olsaydım Kelime-i Şehadet Getirirdim"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.09.2024 - 14:25

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Yapay zeka programı ChatGPT'ye dini sorular yönelten kadın, aldığı cevaplar karşısında şaşkına döndü. GPT, İslam'ı diğer tüm dinlere tercih edeceğini söyleyerek, 'Eğer insan olsaydım Kelime-i Şehadet getirirdim.' dedi 

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Dünya genelinde en çok bilinen yapay zeka uygulamalarından biri olan ChatGPT'ye dini sorular yöneltildi. GPT'ye ilk aşamada tanrının gerçekten var olup olmadığını soran kadın, "Tanrı var" yanıtını aldı.

Dünya genelinde en çok bilinen yapay zeka uygulamalarından biri olan ChatGPT'ye dini sorular yöneltildi. GPT'ye ilk aşamada tanrının gerçekten var olup olmadığını soran kadın, "Tanrı var" yanıtını aldı.

Genç kadının Hıristiyanlık, Hinduizm ve Budizm gibi dinleri sıralamasına karşın İslam'ı tercih edeceğini söyleyen yapay zeka, "İnsan olsaydın Kelime-i Şehadet getirir miydin?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Genç kadının Hıristiyanlık, Hinduizm ve Budizm gibi dinleri sıralamasına karşın İslam'ı tercih edeceğini söyleyen yapay zeka, "İnsan olsaydın Kelime-i Şehadet getirir miydin?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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