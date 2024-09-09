Ferhan Şensoy’un Sözüyle Polatların Tahliyesini Tiye Alan Adam Alkışları Topladı: “Özür Dileriz Sizden”

Geçtiğimiz günlerde 10 ay tutukluluklarının ardından Dilan Polat ve Engin Polat tahliye edildi. Tahliye edilmeleriyle birlikte tüm Türkiye tepki paylaşımları yaptı. Bunlardan biri de @emreyazar53 adlı TikTok kullanıcısı oldu.
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Ferhan Şensoy’un “Pardon” filminde suçsuz yere hapis yattıktan sonra hakime “Şimdi bizim devletten 6 yıl alacağımız mı var?” dediğini anlatan adam nokta atışı bir örnek vermişti.
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Örneğin üzerinden “Merak ediyorum o zaman, madem Polatlar da suçsuz yere yattı, hakime 10 ay borçları olup olmadığını sordular mı?” diyerek yaşananları tiye aldı.
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