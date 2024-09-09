Ferhan Şensoy’un Sözüyle Polatların Tahliyesini Tiye Alan Adam Alkışları Topladı: “Özür Dileriz Sizden”

Geçtiğimiz günlerde 10 ay tutukluluklarının ardından Dilan Polat ve Engin Polat tahliye edildi. Tahliye edilmeleriyle birlikte tüm Türkiye tepki paylaşımları yaptı. Bunlardan biri de @emreyazar53 adlı TikTok kullanıcısı oldu.