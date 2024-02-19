Görüş Bildir
Haberler
Video
Çevre Dostu ve Genital Bölge Hijyeni Sağladığı İddia Edilen 'Yıkanabilir Ped' Tartışma Konusu Oldu

Çevre Dostu ve Genital Bölge Hijyeni Sağladığı İddia Edilen 'Yıkanabilir Ped' Tartışma Konusu Oldu

regl kadınlar
Arya
Arya - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 12:29

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir kadının yıkanabilir pedleri yıkayarak kuruttuğu anlar görülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çevre dostu olduğu ve genital bölge temizliği için hazır pedlerden daha iyi olduğu özelliği vurgulanan yıkanabilir ped paylaşımı sosyal medyada viral olurken, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Çevre dostu olduğu ve genital bölge temizliği için hazır pedlerden daha iyi olduğu özelliği vurgulanan yıkanabilir ped paylaşımı sosyal medyada viral olurken, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Çalışan veya gün içerisinde dışarıda olması gereken ve günde defalarca ped değiştirmesi gereken kadınların yıkanabilir pedi nasıl kullanacağı ise merak konusu oldu.

Çalışan veya gün içerisinde dışarıda olması gereken ve günde defalarca ped değiştirmesi gereken kadınların yıkanabilir pedi nasıl kullanacağı ise merak konusu oldu.

İşte o yıkanabilir ped paylaşımı: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?