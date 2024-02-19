Çevre Dostu ve Genital Bölge Hijyeni Sağladığı İddia Edilen 'Yıkanabilir Ped' Tartışma Konusu Oldu

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir kadının yıkanabilir pedleri yıkayarak kuruttuğu anlar görülüyor.
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Çevre dostu olduğu ve genital bölge temizliği için hazır pedlerden daha iyi olduğu özelliği vurgulanan yıkanabilir ped paylaşımı sosyal medyada viral olurken, tartışmaları da beraberinde getirdi.
Çalışan veya gün içerisinde dışarıda olması gereken ve günde defalarca ped değiştirmesi gereken kadınların yıkanabilir pedi nasıl kullanacağı ise merak konusu oldu.
İşte o yıkanabilir ped paylaşımı: 👇
O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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