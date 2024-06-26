Canını Hiçe Sayarak Yan Daireden Geldi: İntihar Girişimi Böyle Son Buldu

Adıyaman Kahta’da bir inşaattaki intihar girişimi, yan daireden ağzında sigarasıyla canını hiçe sayarak geçiş yapan bir vatandaş tarafından sonlandırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adıyaman'da bir kişi, inşaata çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Şahıs, tam atlayacağı esnada yan daireden ağzında sigarayla gelen vatandaşın çabalarıyla intihar girişimi son buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağzındaki sigarayla intiharı önleyen kişinin rahatlığı ise gözlerden kaçmadı.
O anlar için 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ağzında sigarayla bir iş yapan adam nedense güven veriyor amk:)
onun zaten atlamaya niyeti yokmuş