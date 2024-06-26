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Canını Hiçe Sayarak Yan Daireden Geldi: İntihar Girişimi Böyle Son Buldu

Canını Hiçe Sayarak Yan Daireden Geldi: İntihar Girişimi Böyle Son Buldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 16:34

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Adıyaman Kahta’da bir inşaattaki intihar girişimi, yan daireden ağzında sigarasıyla canını hiçe sayarak geçiş yapan bir vatandaş tarafından sonlandırıldı.

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Adıyaman'da bir kişi, inşaata çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Şahıs, tam atlayacağı esnada yan daireden ağzında sigarayla gelen vatandaşın çabalarıyla intihar girişimi son buldu.

Adıyaman'da bir kişi, inşaata çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Şahıs, tam atlayacağı esnada yan daireden ağzında sigarayla gelen vatandaşın çabalarıyla intihar girişimi son buldu.

Ağzındaki sigarayla intiharı önleyen kişinin rahatlığı ise gözlerden kaçmadı.

Ağzındaki sigarayla intiharı önleyen kişinin rahatlığı ise gözlerden kaçmadı.

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ozzymandias27

Ağzında sigarayla bir iş yapan adam nedense güven veriyor amk:)

Demirel can

onun zaten atlamaya niyeti yokmuş