Görüş Bildir
Haberler
Video
Kaçış Planı Yapan Kuzuların Planları Böyle Suya Düştü!

Kaçış Planı Yapan Kuzuların Planları Böyle Suya Düştü!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 17:07

İçerik Devam Ediyor

Kırsal bir bölgede yaşanan komik olay kameraya kaydedildi. Kaçmaya gönül koyan kuzuların macerası ve ortaya çıkan sevimli görüntüler sosyal medyada gülümsemeyle karşılandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir gurup sevimli kuzu, yeni bir maceraya atılmak istedi fakat işler istedikleri gibi gitmedi.

Bir gurup sevimli kuzu, yeni bir maceraya atılmak istedi fakat işler istedikleri gibi gitmedi.

Tatlı kuzuların, kaçmaya çalışırken bir köpeğe yakalanmasıyla kurdukları plan suya düştü ve kuzu kuzu geri dönmek zoruna kaldılar. O gülümseten anlar sosyal medyada viral oldu.

Tatlı kuzuların, kaçmaya çalışırken bir köpeğe yakalanmasıyla kurdukları plan suya düştü ve kuzu kuzu geri dönmek zoruna kaldılar. O gülümseten anlar sosyal medyada viral oldu.

O anlar için👇

Bu içeriklere de bakabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın