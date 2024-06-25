Kaçış Planı Yapan Kuzuların Planları Böyle Suya Düştü!

Suda Bile Üstünden Karizma Akıyor: Toplanın, Kıvanç Tatlıtuğ'un Geleneksel Sörf Şovunun 2024 Versiyonu Geldi!

Marketin İçine Dışkısını Yaptı, Pas Verir Gibi Ayağının Dışıyla Uzaklaştırdı!

Sokakta Yaşamaktan Ev ve Araba Alan Bir Kadına Nasıl Dönüştüğünü Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı