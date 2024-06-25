Kaçış Planı Yapan Kuzuların Planları Böyle Suya Düştü!

Kırsal bir bölgede yaşanan komik olay kameraya kaydedildi. Kaçmaya gönül koyan kuzuların macerası ve ortaya çıkan sevimli görüntüler sosyal medyada gülümsemeyle karşılandı.
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Bir gurup sevimli kuzu, yeni bir maceraya atılmak istedi fakat işler istedikleri gibi gitmedi.
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Tatlı kuzuların, kaçmaya çalışırken bir köpeğe yakalanmasıyla kurdukları plan suya düştü ve kuzu kuzu geri dönmek zoruna kaldılar. O gülümseten anlar sosyal medyada viral oldu.
O anlar için👇
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