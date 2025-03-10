Camide Yavrulayan Kedi, İtfaiyenin Müdahalesiyle Dışarı Çıkarıldı: Görüntüler Sosyal Medyada Tepki Topladı

“ Hz. Hamza Camiinde vaiz kürsüsünün altına sığınan ve orada doğum yapan kedi ile yavrularının camiden çıkarıldığını bizler de sosyal medyadan öğrendik.

Cami cemaati dahil kimseye zararı olmayan, aksine bulundukları yere neşe, huzur veren bu canların bu şekilde camiden çıkarılmasını üzüntüyle izledik.

Kamuoyunun hassasiyetini anlıyoruz. Bununla birlikte kedilerin sığındığı cami belediyemize ait değil, Diyanet’e ait. Kedilerin çıkarılmasını isteyen cami imamı bizim personelimiz değil, Diyanet’in personeli. İtfaiye Teşkilatı da ilçe belediyelerine bağlı değil, Büyükşehir Belediyelerine bağlı.

Canların camiden çıkarılması ve başka yere götürülmesiyle belediyemizin ilgisi yoktur. Nitekim Mersin Büyükşehir Belediyemiz, anne kedi ve yavrularının daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda bakımlarının yapılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince camiden alındığını, Kaşlı Bakım Merkezinde koruma altına alındığını, canlarımızın sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna duyurmuştur.”