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Camide Yavrulayan Kedi, İtfaiyenin Müdahalesiyle Dışarı Çıkarıldı: Görüntüler Sosyal Medyada Tepki Topladı

Camide Yavrulayan Kedi, İtfaiyenin Müdahalesiyle Dışarı Çıkarıldı: Görüntüler Sosyal Medyada Tepki Topladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 20:50

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Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan Hz. Hamza Camii'nde ilginç anlar yaşandı. İkindi namazı sırasında bir kedi, cemaatin arasından hızla geçerek vaaz kürsüsünün altına girdi. Namazın ardından kediyi bulamayan cemaat, kürsüyü kaldırdığında anne kedi ve üç yavrusuyla karşılaştı.

Anne kediyi ve yavrularını güvenli bir yere taşımak isteyen cami cemaati, kedinin izin vermemesi üzerine itfaiyeden yardım istedi.

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Olay yerine gelen ekipler, anne kediyi çıkarmaya çalışsa da kedi uzun süre direndi.

Olay yerine gelen ekipler, anne kediyi çıkarmaya çalışsa da kedi uzun süre direndi.

Yavrular karton bir kutuya konularak cami avlusuna taşındı. Anne kedi de kutuyu taşıyan itfaiye erini takip ederek yavrularının yanından ayrılmadı.

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, kedilerin camiden çıkarılmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, kedilerin camiden çıkarılmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen anne kedi ve yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bakım sürecinin ardından sahiplendirilecekleri açıklandı.

Tepki çeken görüntülere Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'dan açıklama geldi:

Tepki çeken görüntülere Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'dan açıklama geldi:

“ Hz. Hamza Camiinde vaiz kürsüsünün altına sığınan ve orada doğum yapan kedi ile yavrularının camiden çıkarıldığını bizler de sosyal medyadan öğrendik.

Cami cemaati dahil kimseye zararı olmayan, aksine bulundukları yere neşe, huzur veren bu canların bu şekilde camiden çıkarılmasını üzüntüyle izledik.

Kamuoyunun hassasiyetini anlıyoruz. Bununla birlikte kedilerin sığındığı cami belediyemize ait değil, Diyanet’e ait. Kedilerin çıkarılmasını isteyen cami imamı bizim personelimiz değil, Diyanet’in personeli. İtfaiye Teşkilatı da ilçe belediyelerine bağlı değil, Büyükşehir Belediyelerine bağlı.

Canların camiden çıkarılması ve başka yere götürülmesiyle belediyemizin ilgisi yoktur. Nitekim Mersin Büyükşehir Belediyemiz, anne kedi ve yavrularının daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda bakımlarının yapılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince camiden alındığını, Kaşlı Bakım Merkezinde koruma altına alındığını, canlarımızın sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna duyurmuştur.”

Tepki çeken görüntüler:

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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