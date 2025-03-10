Camide Yavrulayan Kedi, İtfaiyenin Müdahalesiyle Dışarı Çıkarıldı: Görüntüler Sosyal Medyada Tepki Topladı

Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan Hz. Hamza Camii'nde ilginç anlar yaşandı. İkindi namazı sırasında bir kedi, cemaatin arasından hızla geçerek vaaz kürsüsünün altına girdi. Namazın ardından kediyi bulamayan cemaat, kürsüyü kaldırdığında anne kedi ve üç yavrusuyla karşılaştı.
Anne kediyi ve yavrularını güvenli bir yere taşımak isteyen cami cemaati, kedinin izin vermemesi üzerine itfaiyeden yardım istedi.
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Olay yerine gelen ekipler, anne kediyi çıkarmaya çalışsa da kedi uzun süre direndi.
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Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, kedilerin camiden çıkarılmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.
Tepki çeken görüntülere Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'dan açıklama geldi:
Tepki çeken görüntüler:
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