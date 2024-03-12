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Bütün Sokak Röportajlarını Unutun! Emeklilerin Sorunlarını Anlattığı Röportajın Her Detayı Ayrı Beyin Yaktı

Bütün Sokak Röportajlarını Unutun! Emeklilerin Sorunlarını Anlattığı Röportajın Her Detayı Ayrı Beyin Yaktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 18:36

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Ülkemizde çok fazla sokak röportajları gerçekleştiriliyor. Bu röportajlar, toplumun farklı kesimlerinden insanların görüşlerini, düşüncelerini ve yaşam hikayelerini aktarma fırsatı bulduğu bir platform haline geldi. Bu nedenle, sokak röportajları artık toplumsal bir araştırma ve gözlem aracı olarak da değerli bir yere sahiptir. Bu röportajlarda ortaya ilginç anlar da yaşanabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/kenjory__/
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Emeklilerin problemlerini anlatan bir amca, "Vatandaşlar bu kadar düştü mü?" sorusu üzerine kendisini yere atarak "Evet" cevabını verdi.

Emeklilerin problemlerini anlatan bir amca, "Vatandaşlar bu kadar düştü mü?" sorusu üzerine kendisini yere atarak "Evet" cevabını verdi.

O andan sonra işlerin iyice karıştığı röportajda bir anda ortaya kaşıklar çıktı ve iki kişi karşılıklı oynanama başladı.

O andan sonra işlerin iyice karıştığı röportajda bir anda ortaya kaşıklar çıktı ve iki kişi karşılıklı oynanama başladı.

Her detayı ayrı beyin yakan o röportaj daha önce gördüğümüz bütün sokak röportajlarını unutturdu.

Her detayı ayrı beyin yakan o röportaj daha önce gördüğümüz bütün sokak röportajlarını unutturdu.

İşte o röportaj;

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