Bütün Sokak Röportajlarını Unutun! Emeklilerin Sorunlarını Anlattığı Röportajın Her Detayı Ayrı Beyin Yaktı

Ülkemizde çok fazla sokak röportajları gerçekleştiriliyor. Bu röportajlar, toplumun farklı kesimlerinden insanların görüşlerini, düşüncelerini ve yaşam hikayelerini aktarma fırsatı bulduğu bir platform haline geldi. Bu nedenle, sokak röportajları artık toplumsal bir araştırma ve gözlem aracı olarak da değerli bir yere sahiptir. Bu röportajlarda ortaya ilginç anlar da yaşanabiliyor.