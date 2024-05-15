Bursa'da Ambulansa Yol Vermeyi Beceremeyen Şoförler İzleyenleri Sinir Krizine Soktu

Büyükşehirlerdeki trafik sıkışıklığı ambulans, polis veya itfaiye gibi zamanla yarışan kamu hizmeti araçlarının işlerini aksatabiliyor. Bu durumda da sürücülerin yardım etmesi gerekiyor. Ancak Bursa'da fermuar dizilimine geçemeyen araç sürücüleri ambulans şoförünü çileden çıkardı.